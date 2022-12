A Nice, l’exposition “Louis Pons- J’aurai la peau des choses” est à découvrir à l’Espace culturel Lympia jusqu’au 26 février

Jusqu’au 26 février 2023, à Nice, l’espace culturel départemental Lympia accueille l’exposition Louis Pons (1927-2021) – J’aurai la peau des choses — Une rétrospective.

Une centaine d’œuvres rarement réunies

L’exposition rend hommage à l’œuvre de Louis Pons (1927-2021) – artiste d’origine marseillaise – et révèle son univers singulier à travers près d’une centaine de dessins et d’assemblages en trois dimensions provenant de collections particulières et d’institutions muséales. Couvrant toute sa carrière, des années 1950 à nos jours, elle témoigne de la diversité technique et de l’évolution de son œuvre, où se déploie un univers fantastique et onirique, parfois teinté d’humour, qui ne laisse pas indifférent.

Fruit d’une étroite collaboration entre l’espace culturel Lympia et le musée Cantini de Marseille, cette première rétrospective depuis 20 ans est un projet de très haut niveau. Attaché aux Alpes-Maritimes, l’artiste a vécu à Vence, Saint-Paul de Vence et Antibes. Sa première exposition a eu lieu en 1952 à la galerie Chave (Vence). Par la suite, il sera représenté par les deux plus importantes galeries parisiennes « Le Point Cardinal » et « Claude Bernard ». Cette exposition a été co-produite avec la ville de Marseille, qui l’accueillera dans un second temps. L’évènement permettra ainsi de couvrir d’une extrémité à l’autre ce territoire que le plasticien a parcouru et qui a nourri son travail pendant plus de 20 ans.

Artiste à la renommée nationale puis internationale, Louis Pons est un autodidacte au parcours atypique, hors des sentiers battus. Ses œuvres, des dessins à l’encre de Chine et des assemblages au ton souvent humoristique, ont été exposées dans de nombreux musées français, mais également en Allemagne, en Suisse ou encore aux États–Unis.

L’espace culturel départemental Lympia

L’espace culturel Lympia est composé de deux bâtiments historiques : l’ancien bagne, complété de son toit-terrasse de 280 m², construit en 1750, ainsi que du pavillon de l’Horloge, réalisée en 1826, qui domine le port de Nice. En 2017, le Département des Alpes-Maritimes a installé dans ce lieu un équipement culturel pour y développer une programmation éclectique et originale. Depuis, l’espace culturel Lympia a organisé de grandes expositions sur Alberto Giacometti (2017), Raymond Depardon (2018), Pierre Soulages (2020). Il a aussi accueilli Tatoueurs Tatoués du musée du Quai Branly-Jacques Chirac en 2021.

Espace Lympia

2 quai Entrecasteaux

06300 Nice

04 89 04 53 10