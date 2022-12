Opération supère Noël – Une opération complètement givrée !

Opération supère Noël est un album original et plein d’humour, des éditions Glénat, paru fin octobre 2022. Un ouvrage de Martine Laffon et Miss Paty, qui présente une aventure rocambolesque découpée en cinq épisodes, qui propose aussi quelques activités pour préparer Noël !

Quelque part, dans un village inconnu, très loin, il n’est pas question de rêver ou de se croiser les pattes. Dans vingt-quatre nuits et vingt-cinq jours on fêtera Noël ! Tout le monde veut et souhaite que la fête soit réussie. Le compte à rebours est lancé, mais cette année, c’est un peu la panique. En effet, ce n’est pas si facile de livrer à temps des cadeaux pour petits et grands, sur toute la planète. Il ne faut pas se tromper de paquets. Pour cela, les spécialistes du collage d’étiquettes, les rangent par séries. D’autres sont de véritables acrobates et les empilent !

Dans le village du Père Noël, tout le monde s’affaire, pour préparer à temps la plus belle nuit de l’hiver. Mais cette année annonce quelques changements. Le vieil homme aimerait recruter des animaux, pour que ses rennes puissent prendre leur retraite ! Le Père Noël veut également changer de costume, il n’en peut plus du rouge et du blanc… D’autres péripéties s’annoncent avec le courrier, le traineau et les derniers préparatifs.

Le livre présente une grande aventure, découpée en cinq épisodes, autour des préparatifs du Père Noël, pour la fabuleuse nuit de Noël. Un récit palpitant, drôle, original et plein de rebondissements. Les personnages sont attachants et l’univers pétillant. Le texte est simple, plutôt dense et captivant. Le dessin est fabuleux, plutôt rond et expressif, il y a de belles scènes à découvrir. Des activités sont suggérées, à la fin de l’ouvrage, pour que les jeunes lecteurs puissent aussi se préparer et s’amuser.

Opération supère Noël est un album original, des éditions Glénat, qui présente une belle et grande aventure en cinq épisodes. Des péripéties et des bouleversements pour le Père Noël et ses compagnons, qui vont tout faire pour que la nuit de Noël soit la plus belle et la plus réussie !

