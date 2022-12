Chats & chatons – Calendrier 2023

Chats & chatons est un calendrier des éditions Hugo & Cie, paru en septembre 2022, qui invite à passer une année 2023 féline ! Un calendrier mural au format carré, lorsqu’il est plié, qui présente, pour chaque mois, une magnifique photographie de ces félins que l’on adore.

Le calendrier mural se présente dans un format moyen, appréciable et pratique. Il présente, pour chaque mois, une nouvelle photographie, avec le mois en cours en dessous. Sur la première page, qui se tient vers le haut, un cliché présente une chatte léchant son petit. Un instant plein de tendresse, qui fait sourire et réchauffe les cœurs. Une petite phrase accompagne la photographie, avant de retrouver le mois de janvier. Le calendrier se présente sous forme de tableau, avec, pour colonnes, les jours de la semaine, en débutant par le lundi. Deux couleurs permettent de différencier, d’un simple coup d’œil, les jours.

Le calendrier présente de superbes clichés de chats et chatons, souvent dans des positions tranquilles. Il y a douze photographies à découvrir, pour les douze mois de l’année, plus celle de la couverture. L’ouvrage est simple et plutôt pratique, car l’on peut noter, dans les cases, de petites annotations. Les anniversaires, les rendez-vous, les vacances et toutes autres informations sont à notifier, pour ne rien oublier. Les jours fériés sont indiqués, pour mieux se repérer et faciliter la recherche de dates. Les photographies sont adorables, avec des félins, plus ou moins grands, que l’on adorerait caresser. De mignonnes petites créatures assoupies, se faisant un câlin, observant tendrement ou malicieusement.

Chats & chatons est le nouveau calendrier 2023, des éditions Hugo & Cie. Un calendrier mural adorable, qui soutient la SPA, et qui présente de belles photographies de chats et chatons. Un ouvrage beau et pratique, qui permet de noter tous les rendez-vous et autres évènements, à s’offrir ou à déposer au pied du sapin de Noël.

