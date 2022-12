Taggle patron ! – Un jeu Le droit de perdre

Taggle patron ! est un jeu de cartes et d’ambiance édité par Le droit de perdre, sorti cette année 2022. Un nouveau jeu distribué par Blackrock Games, qui propose de plonger dans l’univers de l’entreprise de manière surprenante et exutoire. Des réflexions et des répliques qui vont se confronter, pour des parties de jeu hilarantes !

La boîte de jeu se compose de 336 cartes réflexions, 120 cartes répliques, de 24 cartes compteurs, et des règles du jeu. Le jeu d’ambiance se joue à partir de 16 ans, entre 3 à 12 joueurs, pour des parties qui durent environ 30 minutes. Le but du jeu est simple, il faut éviter de se faire virer en se prenant trop de « Taggle ». La mise en place est simple, chaque joueur pose devant soi deux cartes compteur, l’une sur l’autre, en cachant les niveaux. Lorsqu’un joueur atteint le dernier niveau de son compteur, la partie se termine.

En attendant, pour débuter la partie, il faut désigner un patron ou une patronne. Les autres joueurs sont les employés. Le patron doit piocher autant de cartes réflexions qu’il y a de salariés. Les employés prennent chacun une carte réflexion. Le patron lit alors sa première réflexion à son premier employé, qui va lui répondre immédiatement avec la réplique de sa carte, qui lui parait la plus efficace. A la fin du tour, le patron dit « Taggle ! » à celui ou celle qui a donné la réplique la moins bonne réplique. Ce dernier ou cette dernière baisse donc son compteur d’un niveau.

Au tour suivant, c’est le voisin de gauche du patron, qui devient le patron. Il prend de nouvelles cartes réflexions, mais par contre, les employés gardent leur carte réflexion ! Attention, car une même réplique ne peut pas être utilisée deux fois et il faut utiliser les quatre répliques de la carte, avant d’en piocher une nouvelle. La partie se termine lorsqu’un employé atteint le dernier niveau de son compteur. Pour savoir qui remporte la partie, il faut comptabiliser le moins de « Taggle ! ».

Les parties s’enchaînent facilement, elles sont drôles avec ces annonces et réflexions à placer. Le jeu d’ambiance remplit son rôle, pour des parties délirantes, dans lesquelles de surprenants dialogues sont reconstitués. Le jeu est simple, rapide et drôle, il saura plaire.

Taggle patron ! est un jeu d’ambiance drôle, parfois hilarants. Des jeux de mots, des dialogues improbables, pour des parties surprenantes. Le jeu offre une multitude de combinaisons possibles, pour des parties folles et de bonnes rigolades. Un jeu qui pourra se glisser au pied du sapin de Noël…

