Marshall : L’enceinte Willen, une petite taille pour du gros son !

Non, vous ne rêvez pas ! Marshall propose bien une enceinte ultra-portable au look démentiel du nom de Willen. Chanceuse, j’ai eu le plaisir de la tester durant plusieurs semaines, et je dois dire qu’en plus d’être pratique, le son est d’une qualité dingue !

Quel plaisir de vous retrouver aujourd’hui pour vous présenter la petite dernière de Marshall, l’enceinte ultra-portable Willen. Vous l’aurez compris, elle a la particularité d’être facilement transportable. Et je confirme, elle tient parfaitement dans la main. Elle va vite s’imposer dans nos vies, lors de nos activités sportives, dans la rue, en vacances bien sûr, etc. Sa petite taille, sa légèreté et sa prise en main facile permettent de la déplacer à tout-va, sans aucune contrainte. De quoi profiter du son Marshall partout, et à tout moment de la journée. Bien pensé donc !

Spécificités techniques de l’enceinte Willen

Impossible de vous parler de l’enceinte Willen sans vous en dire un peu plus sur ce qu’elle a dans le ventre. Et pour voir qu’elle est si petite, elle est surprenante que ce soit dans la qualité du son ou encore son autonomie.

Un son puissant , grâce au transducteur large bande de 2’ et de deux radiateurs passifs.

, grâce au transducteur large bande de 2’ et de deux radiateurs passifs. 15 heures d’autonomie tout de même ! Et 3 heures suffisent pour recharger la batterie.

tout de même ! Et 3 heures suffisent pour recharger la batterie. Une approche durable de la musique assez inédite, puisque l’enceinte est garantie sans PVC à 100 %. Quant au 60 % de son plastique, il est recyclé après consommation à partir d’appareils usagés. Le tout, sans renoncer à cet esthétisme iconique Marshall.

assez inédite, puisque l’enceinte est garantie sans PVC à 100 %. Quant au 60 % de son plastique, il est recyclé après consommation à partir d’appareils usagés. Le tout, sans renoncer à cet esthétisme iconique Marshall. Sangle de fixation hyper pratique qui va permettre de l’accrocher partout pour en profiter encore et encore.

hyper pratique qui va permettre de l’accrocher partout pour en profiter encore et encore. Un microphone intégré qui va permet de répondre aux appels par exemple, à l’aide du bouton contrôle avant. Il y a aussi une fonction mains libres.

qui va permet de répondre aux appels par exemple, à l’aide du bouton contrôle avant. Il y a aussi une fonction mains libres. Résistance poussière et eau hyper bien pensée notamment si on l’emmène un peu partout avec nous.

hyper bien pensée notamment si on l’emmène un peu partout avec nous. Un mode Stack permettant de connecter plusieurs Willen ensemble et de profiter d’un son encore plus intense.

À noter que sont inclus dans le coffret l’enceinte forcément, un câble de charge USB-C et un mode d’emploi.

Mon avis sur l’enceinte ultra-portable Willen

Je l’ai tout de suite adoptée. Pour tout vous dire, je l’ai prise dans mes valises lors d’un séjour express. Une fois arrivée à l’hôtel, je l’ai mise en route et waouh, je ne m’attendais pas à un tel son, bien clair comme j’aime. Pour voir qu’elle est si petite, le son dépote. Ce qui est assez rare pour avoir testé d’autres marques dans le domaine. Et puis les aficionados Marshall ne diront pas le contraire : l’esthétisme est là, encore une fois, on retrouve ce côté pop rétro, les grilles de l’enceinte, la marque couleur or… Bref, tout y est ! Et cela devient une pièce de collection, presque trop canon pour risquer de la tomber lors d’une activité. Mais c’est le risque à prendre si on veut en profiter un peu partout. Elle existe en deux coloris. Perso, j’adore la version noire. Mais je dois bien reconnaître que la couleur crème a un côté rétro plutôt sympa.

L’enceinte Willen a tout : belle esthétiquement, facile à utiliser, avec un son excellent. Que demander de plus ? Ah si, peut-être un peu plus de basse lorsque le son est à fond. Mais sinon, je ne changerai rien. Et je suis persuadée qu’elle fera une belle idée de cadeau pour Noël.