Comment se protéger face à l’insécurité ?

On constate une augmentation de l’insécurité en 2019 par rapport à 2018. Le nombre de tentative d’homicides a augmenté de 9,5%, le nombre de cas de coups et blessure de 8,5%, et le nombre de cambriolages de 1%. Pour faire face à cette insécurité, l’un des moyens les plus efficaces constitue à solliciter les services d’une société de sécurité privée, qui vous permettront de sécuriser votre lieu de travail ou d’habitation, les évènements que vous organisez, et certains de vos déplacements.

Le secteur de la sécurité privée connaît une croissance continue depuis 2010 : +3,2% par an en moyenne entre 2010 et 2017, puis +3% en moyenne entre 2017 et 2022, d’après les prévisions d’un cabinet d’étude. Cette croissance va se poursuivre, notamment avec les Jeux Olympiques de 2024 pour lesquels a été estimé un besoin supplémentaire de 20 000 à 30 000 agents de sécurité. Les entreprises, mais aussi les particuliers, ont de plus en plus souvent recours à des prestations de sécurité privée, afin de sécuriser leurs évènements et leurs locaux. Il n’est pas rare désormais de solliciter les services d’agents de sécurité pour un cocktail d’entreprise, un mariage, ou une simple soirée d’anniversaire. Mais en dépit de cet essor qui ne se dément pas, le secteur demeure fragile, et a été qualifié de « peu fiable » par la cour des comptes en 2018.

Avant de faire appel à entreprise de sécurité, il est donc important de s’informer et de prendre conscience des faiblesses des sociétés du secteur. Le blog Entreprise-securite.net a pour vocation d’informer les entreprises et les particuliers sur la sécurité privée, à travers des articles portant sur les entreprises de sécurité, leurs agents, la règlementation, la vidéosurveillance, et le marché de la surveillance en général. Bien choisir son agence de sécurité et mettre en place les dispositifs adaptés requièrent en effet une bonne connaissance du marché.

Il faut savoir que le marché du gardiennage est dans l’ensemble tiré vers le bas par un dumping des prix, principalement dû au fait que beaucoup de décideurs (y compris ceux du secteur public) choisissent le prestataire proposant le tarif le plus bas, au détriment de la qualité des prestations. Il s’ensuit des salaires faibles et des services dont la fiabilité se révèle très inégale. Afin de bénéficier de prestations de bonne qualité, le choix de son prestataire doit s’effectuer de façon réfléchie avec d’autres critères que le prix. Dans cette optique, le blog Entreprise-securite.net distille des informations et des conseils, notamment dans ses articles sur les agences de sécurité en Ile-de-France et sur les sociétés de sécurité dans les grandes villes de province.

Le blog aborde également les thématiques de la vidéosurveillance, de la télésurveillance, des contrôles d’accès en entreprise, et des antivols. Ainsi, un modèle de lettre type pour informer ses salariés de l’installation d’un système de vidéosurveillance est disponible en téléchargement sur le blog, et des conseils sont prodigués aux commerces souhaitant mettre en place un portique de sécurité et des antivols.