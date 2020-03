Rascal does not dream of Bunny Girl senpai – T1 chez Ototo Éditions

Avec un titre aussi long, il est difficile de ne pas comprendre de quoi parle ce nouveau shonen aux Éditions Ototo !! Alors, le « Rascal » c’est un jeune lycéen et la « Bunny girl », c’est une jeune actrice qui fréquente le même lycée. Le « truc » c’est qu’il est le seul à la voir car elle disparaît de jour en jour … Amie imaginaire ou syndrôme adolescent ?? Vous le saurez en découvrant ce premier tome de « Rascal does not dream of Bunny Girl Senpai « , paru le 06 Mars 2020 !!! +13

Le décor :

Aujourd’hui, c’est le dernier jour de la Golden Week ! Sakuta en profite pour passer à la bibliothèque avant la reprise des cours. Tous les élèves sont silencieux, concentrés sur leurs bouquins. Quand soudain, une étrange jeune fille déguisée en « Bunny Girl » traverse la salle.

Sakuta n’en croit pas ses yeux ! Étrangement, personne ne relève la tête. Il semble que le jeune garçon soit le seul à pouvoir la voir. Et, fait encore plus étrange, la Bunny girl est également étonnée de constater que Sakuta l’est remarquée et reconnue ! Ce n’est autre que Maï, une ancienne actrice connue dans tout le pays, qui fréquente le même lycée que Sakuta. Une bien étrange rencontre en soi !

Le lendemain matin, Sakuta se réveille complètement embué après un rêve en relation avec sa rencontre insolite de la veille. Il est vite rappelé à la réalité. Il découvre que sa petite soeur s’est furtivement glissé dans son lit pendant la nuit. Pressé de retrouver Maï au lycée, pour constater qu’elle est bien réelle, il a vite fait de se préparer.

Sur le chemin des cours, il questionne un ami sur la vie de la jeune fille et sur les raisons de l’arrêt de sa carrière.

Toute vérité n’étant pas bonne à entendre, il décide de découvrir, par lui même, les secrets de cette improbable camarade. Le début d’une relation bien inhabituelle, drôle mais aussi pleine de secrets inavoués .

Le point sur le manga :

Écrit par Hajime Kamoshida, le light novel initial prend forme grâce aux illustrations de Tsugumi Nanamiya. Celle-ci accentue le côté sensuel de l’histoire de ses deux protagonistes principaux en ajoutant beaucoup de petits détails. Et donne à cette romance un côté à la fois «amusant » et follement attachant. Le lecteur, est partagé dans ce premier tome, entre réalité et rêve, avec cette « Bunny Girl » insolite presque « transparente » pour la plupart des gens.

Mais, au delà de la romance naissante entre les personnages, « Rascal does not dream of Bunny Girl Sempaï » aux Éditions Ototo, dénonce un phénomène sociétal.

Ce que l’auteur appelle le « syndrôme de l’adolescence » devient une véritable réflexion sur les fausses « rumeurs», perpétrées sur les réseaux sociaux » ou par le bouche à oreille. Le paraître. Et la personnalité de chacun, en cette période difficile qu’est l’adolescence. A travers le drame que traverse son personnage phare, il déroule une problématique assez philosophique.

Et, grâce au jeu amoureux entre les personnages, il capte toute l’attention du lecteur !

La conclusion :

Un premier tome agréable à lire, où les auteurs manient habilement la subtilité. Sans tomber dans de mauvais clichés, grâce aux personnalités attachantes des personnages. En dosant parfaitement le côté « fantastique » du personnage principal, et le côté réflexif de son récit, « Rascal does not dream of Bunny Girl » aux Éditions Ototo passe largement la barre des mangas du genre tout en finesse. Vous serez sans doute aussi fans que nous !!