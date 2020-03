Bonbon Show, l’expo gourmande qui se dévore… des yeux !

Partagez





Bonbon Show – Une exposition qui prend pour thème le bonbon français, on en salive d’avance ! Un plaisir pour les sens qui se tiendra à partir du 3 avril 2020 en plein coeur de Paris. À vos papilles agendas !

BONBON SHOW

L’Expo qui se dévore des yeux

du 3 au 26 avril 2020 à Paris IIIe

Sous la forme d’un parcours ludique et sensoriel, 45 Confiseurs de France invitent petits et grands à un voyage au cœur d’un univers pop et coloré de 850 m2. Immersion dans un nuage olfactif sucré, exploration du son du bonbon dans le Candy Music Studio, plongeon dans des bulles de chewing-gum… chacune des 6 installations est faite pour le plaisir des visiteurs.

Bonbon Show, une exposition acidulée