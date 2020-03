Je me lave tout seul, Collection « Je grandis » aux Éditions Langue au Chat

« Je grandis » est une collection de livres d’apprentissage à retrouver aux Éditions Langue au Chat. L’auteure et illustratrice Patricia Geis propose deux superbes albums que nous avons eus entre les mains, à commencer par « Je me lave tout seul ».

« Je me lave tout seul » comme son nom l’indique est un livre qui va guider les enfants dans l’apprentissage de la propreté. Ils vont apprendre les gestes à faire au quotidien pour se laver seuls. Pour ce faire, Patricia Geis a mis en scène des animaux rigolos, aux minois craquants et colorés, afin d’attirer l’attention du jeune lecteur et l’inciter à faire comme eux.

Très joliment mis en scène, ces compagnons vont expliquer aux petits pourquoi il est important de se laver, de se débarrasser des microbes et autres poussières que l’on a sur le corps en fin de journée. Chaque étape est alors racontée : comment se déshabiller ? Où mettre son linge sale ? Pourquoi est-il important de changer de sous-vêtements tous les jours ? Mais aussi, les plaisirs du bain et de la douche. L’importance de rendre cela amusant. Dans quel ordre se laver ? Quels accessoires utiliser ? Que fait-on une fois que la douche est terminée ? Eh bien, on met son pyjama et surtout, on n’oublie pas de se laver les dents !

Bref, l’enfant a tout en main pour devenir un pro de l’hygiène. Sans oublier le côté ludique du livre, puisqu’un peigne et un savon en carton, ainsi qu’un miroir sont glissés en toute fin pour qu’ils puissent s’entraîner. Bien pensé !

La collection « Je grandis » est très réussie. Elle apprend aux enfants les règles de l’hygiène au travers de sa mascotte, ce petit chat jaune adorable à la bouille rigolote. Nous vous présenterons bientôt « Je me lave les dents » qui a été pensé exactement de la même manière. Elle guidera le jeune lecteur afin qu’il prenne les bonnes habitudes de l’hygiène dentaire.