Je me brosse les dents, Collection « Je grandis aux Éd. Langue au Chat

Dans la collection « Je grandis » aux Éditions Langue au Chat, vous pourrez également retrouver l’album illustré « Je me brosse les dents ». Toujours dans l’idée de rendre l’apprentissage de l’hygiène plus amusant, Patricia Geis donne aux bambins l’envie de se brosser les dents.

L’album « Je me brosse les dents » vient en complètement de « Je me lave tout seul ». Dans celui-ci, la mascotte et ses amis – singe, léopard, ours et girafe – ont décidé d’apprendre au petit comment bien se laver les dents et l’importance que cela a au quotidien. La narration s’adresse directement au jeune lecteur qui va pouvoir suivre les conseils de ces petits compagnons à la lettre. L’idée étant d’avoir de belles dents solides et pendant de longues années. Pour ce faire, il faudra choisir une belle brosse à dents, un tube de dentifrice, un gobelet d’eau et c’est parti !

Les illustrations de Patrica Geis sont toujours aussi parlantes avec ce petit tigre qui lui montre tous les gestes précisément. On le retrouve donc au-dessus du lavabo, brosse à dents à la main durant toute la cession. Les dessins sont adorables, toujours très colorés, ils attirent l’œil du petit. La narration qui va avec motive encore plus à reproduire. Très ingénieux donc! Cela va être d’une grande aide pour les parents également.

À la fin, on retrouve une brosse à dent et un tube de dentifrice en carton. Le petit va donc pouvoir s’entraîner un peu avant de le faire en vrai. Cela un petit côté ludique qui va beaucoup plaire et leur donner encore plus envie de s’y mettre. Le miroir est toujours là pour vérifier le résultat. Une chanson en toute fin de livre, sur l’air de Frère Jacques, est proposée. Beaucoup trop mignon !

Pour retrouver notre article sur « Je me lave tout seul », nous vous donnons rendez-vous ICI.