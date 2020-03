Timoté jardine, un bel et doux album

Timoté jardine est un album à paraître en mars 2020, aux éditions Gründ, qui propose de découvrir le jardinage. Un livre d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie Combes, qui présente une nouvelle partie de la vie de l’adorable petit lapin.

Timoté est venu, une nouvelle fois, passer ses vacances chez Papi et Mamie. Par la grande baie vitrée, le petit lapin regarde les arbres fruitiers en fleurs, les jonquilles et les tulipes qui forment un magnifique ruban de couleur. C’est le printemps. Papi se prépare à aller jardiner dans son potager. Alors qu’il prend encore son petit déjeuner, Timoté lui demande s’il peut l’aider. Papi affirme qu’il va avoir besoin de son aide, mais avant tout il faut finir vite son petit déjeuner, avant d’aller à la jardinerie, pour acheter les graines et les plants dont ils ont besoin. Dans le magasin, Timo té trouve cela difficile de choisir parmi tous les sachets de graines. Heureusement, Papi sait très bien ce qu’il veut.

Le récit est, une nouvelle fois, très plaisant à découvrir, un peu dense, mais très bien construit et détaillé, pour les jeunes lecteurs. En vacances chez ses grands-parents, Timoté découvre le printemps qui arrive, notamment avec l’aide de son Papi, avec qui, il va jardiner. De l’achat des graines et des plants, en passant par le semis et la plantation, tout comme le bêchage et le compostage, le petit lapin a plein de choses à découvrir et à comprendre. Il lui faudra également patienter, pour voir les apparaitre les premiers radis, afin de les déguster en famille ! Le texte est très doux, joyeux et entrainant, captivant les jeunes lecteurs, qui suivent les pas et les découvertes du jeune héros. A chaque double page, le texte et une illustration sont à découvrir. Le dessin est rond, très agréable et doux, offrant un univers coloré et adorable, assez détaillé.

Timoté jardine est un album doux et tendre, qui propose aux jeunes lecteurs de suivre le petit lapin dans sa découverte du printemps, avec, notamment, le jardinage. Le livre se complète avec des jeux, à retrouver à la fin, dont un est à découper, pour continuer à jouer avec le petit héros.