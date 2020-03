Le Grand Atlas des Dinosaures, aux Éditions Glénat

« Le Grand Atlas des Dinosaures » est un superbe livre à découvrir aux Éditions Glénat. Proposé en grand format cartonné, Mark A. Norell nous livre ici le portrait d’espèces impossibles à oublier. L’occasion d’en apprendre encore plus sur ces créatures mystérieuses.

Les dinosaures fascinent les hommes, quel que soit leur âge, depuis des années. Nous savons à quel point il est difficile de s’imaginer que de telles créatures aient pu exister alors que des fossiles prouvent bien le contraire. C’est là qu’intervient l’expertise, la paléontologie notamment, qui va permettre aux scientifiques d’accepter que les dinosaures ont existé, il y a de cela 66 millions d’années.

L’auteur propose ici des portraits d’espèces aux noms quasi imprononçables : Tyrannosaure, Archéoptéryx, Tricératops, et bien d’autres. Le tout illustré par des images d’archives du museum américain d’Histoire naturelle de New-York, rien que cela.

Pour répondre à un large public, le livre est construit intelligemment. Il commence par des questions qui semblent basiques mais néanmoins indispensables pour en connaître un peu plus sur les dinosaures : qu’est-ce qu’un dinosaure ? Mais aussi, l’histoire de leur découverte, leur classification. Viennent ensuite les portraits, magnifiquement illustrés, permettant de se projeter. Chaque page qui se tourne est fascinante. Ces dinosaures qui surprennent autant qu’ils font peur semblent si loin de la vie que nous menons. Il est même difficile de croire qu’ils ont pu exister si les preuves n’étaient pas là.

Nous avons tout particulièrement aimé le chapitre qui parle de l’histoire de la découverte des dinosaures. Absolument passionnant, et bien loin de notre réalité actuelle. Les photos et illustrations sont pertinentes. Un véritable voyage dans le monde des dinosaures, un monde qui nous dépasse autant qu’il nous fascine.

« Le Grand Atlas des Dinosaures » va plaire aux grands et aux petits désireux d’en apprendre encore plus sur ces créatures gigantesques. Un livre de collection à parcourir encore et encore.