Le Ciel la Nuit de Babak Tafreshi, aux Éditions Glénat

« Le ciel la nuit » est un livre captivant que nous avions hâte de vous présenter. Proposé aux Éditions Glénat, dans la collection Référence, il n’aurait pas pu voir le jour sans l’auteur, Babak Tafreshi. Également fondateur de l’organisation internationale The World at Night – qui réunit pas moins de 40 photographes au talent incroyable – il nous délivre ici des images absolument magnifiques.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore Babak Tafreshi, il s’agit d’un photographe très talentueux qui travaille pour National Geographic. Et en tant que journaliste scientifique, il est fasciné par l’histoire et la beauté des ciels dans le Monde entier. Pas étonnant donc qu’il se soit entouré des meilleurs photographes, dans le but de nous offrir des images à couper le souffle.

Nous savions à quel point les ciels, la nuit notamment, peuvent réserver des surprises. Mais à ce point-là, jamais ! Nous avons été fasciné par ce livre. À tel point qu’il est difficile de le quitter des yeux. Chaque photo proposée vient accompagnée d’explications qui nous permettent de nous projeter dans le paysage. L’auteur parle forcément de ses expériences, notamment des atouts techniques pour prendre une belle photo la nuit, afin d’en tirer le meilleur. Sans surprise, il parle d’astronomie avec la capture de comètes, éclipses, aurores boréales.

Le ciel nocturne est fascinant. Il capte notre attention, semble nous parler, embelli la nature qui l’entoure. Il nous laisse parfois rêveur, interrogatif quant à son interprétation. À noter que les photos sont prises dans des sites naturels classés au patrimoine mondial de l’Unesco ou autres horizons urbains. Nous avons eu un coup de cœur pour les ciels étoilés. Notamment les montages photos qui montrent toutes les phases d’une éclipse solaire, c’est fascinant !

Si vous avez envie d’en prendre plein les yeux, nous vous donnons rendez-vous aux Éditions Glénat !