28 jours pour lâcher prise et commencer à mieux vivre, Éditions Ideo

« 28 jours pour lâcher prise et commencer à mieux vivre » est un livre à retrouver aux Éditions Ideo. Nicoletta Savova invite le lecteur à prendre conscience qu’il est maître de son bien-être et qu’il a tous les outils en main pour prendre soin de lui.

Tout au long de la narration, l’auteure va faire en sorte de prodiguer de vrais conseils pour que le lecteur prenne conscience qu’il faut se détacher des pensées négatives pour vivre heureux. Il s’agit d’un exercice, très complet, donnant de véritables astuces pour que notre cerveau se reconnecte positivement. « 28 jours pour lâcher prise et commencer à mieux vivre » est un programme très vivant, plein d’entrain.

Il commence par le fait de « souffler », car nous minimisons l’importance de respirer, de prendre du recul, et de sortir de notre vie toutes ces choses qui nous polluent.

L’expertise de Nicoletta Savova va vraiment aider dans ce cheminement du bien-être. Le livre est très bien pensé. Il sollicite beaucoup le lecteur, le poussant à écrire, à se confier sur son état émotionnel notamment. Elle nous rassure sur le fait qu’il est possible de dompter toutes ses pensées négatives qui polluent au quotidien, en les analysant au préalable. Au départ, cela peut sembler effrayant de coucher sur le papier nos émotions au travers d’exercices. Il faut se forcer et ensuite cela deviendra une routine profitable à notre vie de tous les jours.

L’anxiété et le stress laissent place à plus de zénitude grâce aux mantras positifs, aux exercices de méditation et autres rituels de détente. L’auteure nous encourage à y aller petit à petit sans exigence. Nous réussirons à nous concentrer sur ce qui compte réellement dans notre vie. Accepter davantage nos humeurs, nos angoisses et aller vers plus de liberté.

Un livre à mettre entre toutes les mains qui ont besoin d’un coup de pouce pour aller… Enfin mieux !