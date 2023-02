Juliette Mercier, alias Stomiebusy sur Instagram, fait le portrait de l’amour moderne dans la BD hilarante “#coupleparfait… ou pas!” parue aux éditions Leduc. Et croyez-moi, une fois arrivé·e·s à la fin, vous allez en redemander !

Résumé

Les stéréotypes du couple parfait ont la peau dure, comme en témoigne depuis quelques années sur les réseaux le hashtag #coupleparfait. Pourtant, dans la vraie vie, on ne se réveille pas avec un filtre, on fait des erreurs, on s’engueule et, de la même manière, on s’accepte, on s’améliore, on s’aime… et c’est tant mieux ! Sans compter qu’au sein de nos relations se posent des problématiques variées comme l’orientation sexuelle, le patriarcat, l’éducation, la sexualité, la tolérance, le self-love…

À propos du livre

Vous connaissez peut-être déjà Juliette Mercier, alias Stomiebusy sur Instagram. Elle y publie des petites illustrations sur son quotidien, et notamment de sa maladie de Crohn. “#Coupleparfait… ou pas !” est sa deuxième BD publiée aux éditions Leduc.

Dans cette nouvelle BD, Juliette Mercier fait voler en éclats les clichés sur la façon d’aimer. Exit le format classique et oppressant du couple binaire et hétéro qui ne s’engueule jamais. Mais si, vous savez, celui qui ne cesse d’afficher sa parfaititude sur Instagram ! Dans “#Coupleparfait… ou pas !“, Juliette Mercier présente une pluralité de personnes s’aimant, à deux, à trois, s’aimant soi-même également. Des couples hétéros, des couples de femmes, un trouple de personnes âgées, des familles recomposées, et des célibataires qui ne changeraient ça pour rien au monde. L’autrice dessine des personnes du quotidien, blanches, racisées, valides, handicapées, minces, grosses, et surtout, amoureuses selon leur propre définition. Avec sa BD, elle nous réconcilie avec notre propre façon d’aimer grâce aux portraits inspirants de plusieurs personnages, 100 % inspirés de la vraie vie !

Mon avis

J’ai seulement eu besoin d’ouvrir la couverture de “#Coupleparfait… ou pas !” pour savoir que cette BD allait être un vrai coup de coeur. Je ne compte plus le nombre de fois où, bien installée sur mon oreiller, j’ai ri à gorge déployée. Je me suis bien-sûr énormément retrouvée dans les saynettes entre Louise et Awa, mais pas seulement. C’est d’ailleurs à plusieurs reprises que j’ai répété les gags à ma femme, faisant écho aux scènes que nous vivons au quotidien. Le gros point fort de cette BD ? La manière dont on se dit presque toutes les trois pages : “tiens, ça me rassure, je ne suis pas la seule à faire/vivre ça !”.

J’ai vraiment apprécié l’importance donnée aux détails dans cette BD. À la manière des cartographies en début de roman de fantasy, Juliette Mercier dresse une sorte d’arbre généalogique des personnages qui peuplent sa BD. “#Coupleparfait… ou pas !” est organisée en plusieurs sortes de chapitres représentant la vie commune. Par exemple : la séduction, les attentions, la patience, la préservation de son jardin secret, le soutien, etc. Finalement, le seul regret que j’ai avec cette BD, c’est qu’elle ne soit pas plus longue ! Parce que clairement, on pourrait encore en dévorer des tonnes !

En somme, une BD hilarante et représentative à dévorer au lit avec soi-même ou avec sa ou ses moitié(s).