David Hallyday – Fort de son immense succès, l’aventure « Requiem Pour Un Fou » revient en 2025. Un show 100 % Hallyday, où sa musique et celle de Johnny se rejoignent pour un moment inoubliable.

Cet événement tant attendu, qui promet d’être le point culminant de l’année pour les amateurs de musique. Cette tournée historique offrira deux heures de performances éblouissantes, où les répertoires des deux artistes seront entrelacés pour offrir une perspective personnelle et émouvante sur l’héritage musical de Johnny Hallyday.



Un Héritier à la Hauteur

Après le départ tragique de Johnny en décembre 2017, David Hallyday s’est imposé comme l’héritier légitime de cet héritage musical légendaire. Avec son album « Sang Pour Sang », qui est devenu l’album le plus vendu de son père, David a scellé leur réconciliation et a continué à porter haut le flambeau de la famille Hallyday.

Un Spectacle Intemporel

« Requiem Pour Un Fou » est bien plus qu’un simple concert. C’est un hommage touchant à la filiation, à la transmission et à l’amour entre un père et son fils, incarné à travers la magie de la musique. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un moment hors du temps avec l’une des plus grandes légendes de la musique française.

DATES DE LA TOURNÉE 2025 ET RÉSERVATION

15 MARS 25 ARENA GRAND PARIS 93290 Tremblay-en-France

18 MARS 25 DÔME DE PARIS (Palais des sports) 75015 Paris

19 MARS 25 MACON | LE SPOT

21 MARS 25 LIMOGES | ZÉNITH

22 MARS 25 NIORT | L’ACCLAMEUR

23 MARS 25 LORIENT | PARC EXPO

30 MARS 25 AIX EN PROVENCE | ARENA

01 AVRIL 25 CLERMONT FERRAND | ZÉNITH

02 AVRIL 25 BORDEAUX | ARENA

04 AVRIL 25 AURILLAC | LE PRISME

05 AVRIL 25 ROANNE | LE SCARABÉE

06 AVRIL 25 ST ÉTIENNE | ZÉNITH

08 AVRIL 25 TOULOUSE | ZÉNITH

09 AVRIL 25 BOULAZAC | LE PALIO

11 AVRIL 25 ORLÉANS | ZÉNITH

12 AVRIL 25 REIMS | ARÉNA

13 AVRIL 25 BRUXELLES | FOREST NATIONAL

15 NOV. 25 AUXERRE | AUXERREXPO

23 NOV. 25 MOUILLERON | VENDESPACE

27 NOV. 25 BREST | BREST ARENA

Tarifs : de 27,50€ à 100€ en fonction des salles de la tournée

#JohnnyHalliday #DavidHalliday #RequiemPourUnFou #SangPourSang #DomeDeParis #ArenaGrandParis #ConcertHalliday #Tournée2025