Le Bal Des Sorciers les 18 et 19 octobre 2025 – Depuis plus de 15 ans, l’association Magical Events prodigue sa magie dans le cœur des Moldus et des sorciers en quête d’aventure. Guidée par l’esprit ensorcelant de la saga de J.K. Rowling, elle transporte petits et grands dans des événements immersifs dignes des plus grands enchantements des apprentis de Poudlard.

Créé en 2014, Le Bal des Sorciers est rapidement devenu un rendez-vous incontournable pour tous les fans de magie. Dans une ambiance féérique, les capes virevoltent, les baguettes scintillent et les potions pétillent. Un moment unique pour partager sa passion, faire vibrer le coeur des Moldus Mordus et les autres…

Un bal devenu légendaire et ensorcelant

Les sorciers enfilent à nouveau leurs atours pour cette 9e édition du Bal des Sorciers, qui se tiendra, comme par enchantement, à l’Abbaye de Montcel en Picardie.

Au programme : cours ensorcelants, marché magique regorgeant de trésors et bien sûr le mythique banquet, sans oublier le bal où robes de sorcier et pas de danse feront bon ménage.

Mais attention, une étrange mésaventure temporelle se profile… Une mauvaise manipulation d’un retourneur de temps (ça arrive aux meilleurs) et pouf ! Direction les années 1920, au cœur de l’univers des Animaux fantastiques. L’occasion rêvée de plonger dans un New York magique, de suivre les traces de Norbert Dragonneau et – qui sait ? – de croiser quelques créatures farfelues en chemin.

Préparez vos valises… et votre baguette, on ne sait jamais !

Choisissez votre formule magique ! 🧙‍♂️✨

🟣 Formule Visiteur – Plongez dans l’univers magique !

30,99€ pour une journée, 51,28€ pour deux jours

pour une journée, pour deux jours Accès à l’événement : marché magique, ludothèque et bien plus

Attention, pas d’accès aux cours (les Moldus doivent encore s’entraîner !)

🟣 Formule Élève 1 jour – Devenez un véritable apprenti sorcier !

61,64€ la journée

la journée Tout le contenu « Visiteur »

Accès aux cours pour apprendre à lancer les meilleurs sorts. Différents emplois du temps sont disponibles ICI

🟣 Formule Élève 2 jours – L’expérience complète !

123,08€ pour le week-end

pour le week-end Tout ce qui est inclus dans les autres formules

Un accès exclusif au bal du samedi soir ✨

🟣 Ajoutez un brin de magie supplémentaire !

Des options exclusives sont disponibles (places limitées, alors ne traînez pas !) :

🧙 Bal des Sorciers – 20,99€ (25 places)

🍽️ Le Banquet (25,99 € – limité à 250 places)

🔒 L’Escape Game accessible à partir de 12 ans (20,99 € – limité à 84 places). Concernant les cours. Tous les détails se trouvent dans la billetterie juste ici.

Alors, prêts pour un week-end d’émerveillement digne de Poudlard ? 🔮✨

À propos de Magical Events

Magical Events est une association de loi 1901 animée par une équipe de passionnés, dédiée à la création d’événements immersifs inspirés du monde magique. Depuis 13 ans, chaque rassemblement est conçu pour transporter les participants dans une expérience hors du commun, que ce soit le temps d’un week-end au Bal des Sorciers ou de plusieurs semaines lors d’un TFT (Farewell Tour).

Magical Events a pour but de rassembler au-delà des âges, des origines et des horizons. En mêlant magie et culture, l’Association crée des moments inoubliables dans des lieux d’exception – abbayes, châteaux, expositions – pour offrir à chaque participant une aventure digne des plus belles sagas.

