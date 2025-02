Je rentre en CP – Le Petit Poucet

Le Petit Poucet est le trentième tome de la série Je rentre en CP – Je déchiffre les contes, des éditions Flammarion, paru en janvier 2025. Un conte incontournable, que les jeunes lecteurs vont pouvoir lire tout seuls, accompagné d’une version sonore et d’activités ludiques.

Il était une fois, un bûcheron, sa femme et leurs sept garçons. Un soir, le bûcheron constata qu’il n’avait plus rien à manger. Désespéré, il annonça à sa femme qu’il fallait perdre les enfants dans la forêt. Le plus petit d’entre eux, Le Petit Poucet, a tout entendu. Le lendemain matin, le jeune enfant met des cailloux blancs dans sa poche. La famille se promène dans les bois, et sur le chemin, Le Petit Poucet fait tomber des petits cailloux blancs. Sans faire de bruit, les parents arrivent à partir loin de leurs enfants. Les sept garçons sont perdus dans la forêt.

Le conte est plaisant à découvrir et facile à lire, pour les jeunes lecteurs qui apprennent. Le livre vient en aide aux enfants, avec un texte adapté et des lettres muettes en gris, pour mieux accompagner la lecture. Le livre à rabats offre des outils de lecture. Il y a une notice pour les parents, afin d’accompagner les enfants dans leur apprentissage. Des jeux permettent aussi de s’amuser autour de l’histoire, afin de vérifier la compréhension et d’aller plus loin. De belles illustrations permettent de mieux s’immerger dans l’histoire, tandis qu’un QR Code permet d’entendre la version sonore, afin d’aider les enfants.

Le Petit Poucet est un conte incontournable, qui vient compléter la collection Je rentre en CP – Je déchiffre les contes, des éditions Flammarion. Un petit roman jeunesse qui permet de progresser vers la lecture autonome. Le livre mêle récit adapté, jeux ludiques, outils de lecture et version sonore à écouter.

Un roman jeunesse à retrouver sur Amazon