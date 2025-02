Quand la nuit tombe – Mylaine

Mylaine est le second tome du diptyque Quand la nuit tombe, des éditions Delcourt, paru fin janvier 2025. Une bande dessinée de Marion Achard et Toni Galmès, qui propose de découvrir le témoignage bouleversant de Mylaine, grande sœur de Lisou, qui est arrêtée par les Nazis…

A Paris, en janvier 2022, Mylaine a 99 ans. Elle attend patiemment la venue de quelqu’un. Elle met sa main sur la théière pour vérifier la température. Sa manche relevée laisse apparaître une suite de numéros sur son bras. Par la fenêtre, elle observe et aperçoit Marion. La vieille femme se réjouit. Elle l’accueille bientôt, dans son appartement. Les deux femmes sourient, se disent les politesses habituelles, tout en demandant des nouvelles de la famille. Marion sort un carnet, un crayon et demande si elle peut enregistrer la conversation. Souriante, Mylaine veut bien dévoiler son petit tour d’Europe. Elle veut bien parler et répondre aux questions, mais espère ne pas apparaître dans la BD. Ces livres illustrés, elle ne sait pas vraiment comment les lire…Elle sert sa nièce, puis elle-même. Elle semble troublée et renverse sa boisson. Marion la rassure, mais Mylaine pense qu’il est temps de raconter son histoire.

Après Lisou, c’est le témoignage bouleversant et tragique de Mylaine qui est à découvrir. L’album reste dense et intense, mais captivant à lire, poignant et intéressant. Alors que les Nazis arrivent à leur chalet, où elle se cachait avec sa petite sœur et ses parents, Mylaine prend la décision de laisser partir sa sœur prévenir les parents. Elle les mène vers une fausse piste. En attendant leur retour, elle brûle tous les papiers compromettants et en cache d’autres. Malheureusement, les soldats vont découvrir la supercherie et emporter la jeune femme. Mylaine est arrêtée et déportée dans un camp de concentration, celui d’Auschwitz-Birkenau. La bande dessinée vient décrire un quotidien terrible, entre peur, maladie, mort, violence, travail, épuisement, rencontre, désespoir… Un destin brisé, pour cette jeune femme qui va vivre l’impensable, pour un récit plus sombre et difficile. Malgré les horreurs, le dessin reste doux, avec un trait rond, agréable.

Mylaine est le second tome du diptyque émouvant Quand la nuit tombe, des éditions Delcourt. Un témoignage poignant et bouleversant, d’une jeune femme capturée et emportée dans des camps de concentration, en Pologne et en Allemagne, durant la Seconde Guerre mondiale.

