Des soirées de Rêve au coeur du Patrimoine

Après le succès de la Nuit des Châteaux, Dartagnans dévoile un nouvel événement d’envergure : la Nuit des Monuments. Deux rendez-vous féériques pour mettre en lumière notre patrimoine.

La Nuit des Monuments : une première édition pleine de promesses

Du 1er au 3 mai 2025, la Nuit des Monuments ouvrira les portes de sites historiques et contemporains à travers la France et l’Europe.

Abbayes, manoirs, moulins, musées, théâtres ou encore sites industriels : tous auront l’opportunité de se révéler sous un nouvel éclairage.

Au programme : visites nocturnes, spectacles immersifs, parcours illuminés et animations originales. Une façon inédite de découvrir des lieux emblématiques sous un angle magique.

Dartagnans accompagne les propriétaires et gestionnaires de monuments en leur proposant un dispositif clé en main : billetterie, communication nationale, assistance logistique. De quoi assurer un événement réussi.

La Nuit des Châteaux : un classique qui revient en force

Depuis 2019, la Nuit des Châteaux enchante petits et grands. Avec plus de 135 000 visiteurs et 300 châteaux partenaires, l’événement est devenu un incontournable de l’automne.

Cette année, du 17 au 19 octobre 2025, l’aventure continue. Châteaux forts, demeures royales et bastions médiévaux ouvriront leurs portes à la nuit tombée pour une immersion hors du temps.

Visites à la lanterne, reconstitutions historiques, concerts et dîner aux chandelles promettent une soirée inoubliable.

Deux événements, une même passion

Avec la Nuit des Monuments au printemps et la Nuit des Châteaux à l’automne, Dartagnans propose une véritable odyssée culturelle. Deux occasions uniques de célébrer notre patrimoine, découvrir des lieux d’exception et partager des moments magiques.

Inscriptions ouvertes

Les propriétaires de monuments peuvent dès maintenant inscrire leur site sur www.nuitdesmonuments.com et bénéficier d’un tarif préférentiel jusqu’au 31 mars. Une remise supplémentaire est accordée en cas d’inscription aux deux événements.

Inscription

Dates à retenir

Nuit des Monuments : 1er, 2 et 3 mai 2025

Nuit des Châteaux: 17, 18 et 19 octobre 2025

