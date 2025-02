Le fruit le plus doux – Partie 1

Le fruit le plus doux est une nouvelle série, qui débute avec cette Partie 1, parue aux éditions Tabou, en février 2025. Une bande dessinée d’érotisme, pour public averti, de Gabriele Di Caro, qui offre une histoire passionnante, en passion, amours, sexe et mystères, dans l’Amérique profonde des années 1950.

A Sweetville, dans un barber shop, un journaliste se fait faire une coupe. Le coiffeur lui demande s’il est venu pour écrire un papier sur la compétition de ce week-end. Le journaliste répond par l’affirmative. Il s’est tapé deux jours de voyage pour arriver jusqu’ici. Il pense que son patron doit vouloir lui faire expier quelque chose… Le coiffeur lui rappelle qu’il est venu en avance, car le concours n’a lieu que dans quelques jours. Le journaliste affirme que son boss veut qu’il interviewe les gens du patelin. Le coiffeur lui conseille de commencer par le gars dehors. Il en connaît un rayon sur le concours et même sur quelques-uns des participants. Une fois la coupe finie, les deux hommes se retrouvent dehors. Le coiffeur interpelle Roger qui lit son journal. Roger affirme que le journaliste devrait commencer par parler au vieux bougre de Ronald, obnubilé par le concours.

Le récit offre une véritable intrigue, qui propose de suivre différents protagonistes, dans un petit patelin d’Amérique, d’après-guerre. Tous, plus ou moins, se préparent pour l’événement annuel, le concours du fruit le plus doux. Ronald et Larry sont en course. Les deux anciens amis ne peuvent plus se voir, des mystères planent sur leur passé en commun… Pendant ce temps, le journaliste se fait bien voir par la belle Pamela, Nancy est jalouse de Pamela, mais ne s’empêche pas d’aller voir ailleurs, tandis que la belle serveuse Linda aimerait bien se faire enfiler par Gary. La bande dessinée, pour public averti, présente une histoire bien menée, entre passion, sexe, jalousie, mystère et fantastique. En effet, les personnages s’entremêlent dans ce récit sensuel, érotique, mais aussi intrigant. Le graphisme est captivant, avec un trait qui se veut réaliste. L’univers est également respecté, celui des années 1950, pour une immersion totale.

Le fruit le plus doux est une nouvelle série coquine, qui débute avec cette Partie 1, parue aux éditions Tabou. Un album, pour public averti, qui offre une intrigue bien menée et captivante, avec, bien évidemment, les scènes de plaisirs charnels et d’érotisme.