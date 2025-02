En allant chez papi – Ed. Seuil jeunesse

En allant chez papi est un livre pop-up, de Cécile Elma Roger et Arno Célérier, paru aux éditions Seuil jeunesse, en octobre 2024. Un livre animé, qui offre un voyage merveilleux et curieux, entre pop-up et volets à soulever, dans un univers coloré et fantastique.

Les mercredis après-midi, Brunette va chez son papi Fifi. Ensemble, ils mangent des crêpes et jouent à des jeux. Brunette adore aller chez son papi Fifi. Mais hier, son papa n’a pas pu l’emmener. Le papa avait du travail, il n’avait donc pas le temps. La jeune fille devait rester à la maison… Mais Brunette n’était pas d’accord ! Alors, sans rien dire à personne, elle est partie quand même et toute seule. Mais la jeune fille n’a pas pris le bon chemin. Elle est passée devant un restaurant chic, où elle a vu, attablé en terrasse, un lion qui dévorait une salade verte !

Sans un mot à personne, Brunette part chez son grand-père. Alors qu’elle se trompe de chemin, elle rencontre de drôles de personnages et d’étranges créatures. Un voyage étrange, qui invite à découvrir des merveilles et des curiosités, titillant l’imaginaire des jeunes lecteurs. Le récit reste simple et plaisant, invitant à laisser libre son imagination, à travers des scènes surprenantes. Des pop-up s’animent en ouvrant les pages et des volets sont à soulevant, attirant les plus curieux. Ainsi, l’univers farfelu s’explore dans tous les recoins du livre, pour une belle immersion et un voyage unique. Le graphisme moderne reste structuré, joue avec les couleurs.

En allant chez papi est un livre pop-up, des éditions Seuil jeunesse, qui offre un voyage unique. Un album surprenant, un livre animé, pour une balade fantastique et curieuse, pour une petite fille qui veut retrouver son papi et déguster de bonnes crêpes !

