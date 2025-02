Scotland – Episode 4

La série de science-fiction Scotland se poursuit avec cet Episode 4, paru aux éditions Dargaud, en février 2025. Une bande dessinée de Léo, Rodolphe et Bertrand Marchal, qui offre une enquête fantastique plutôt bien menée, avec une touche d’espionnage.

Kathy est au milieu de la route, avec son collègue Benett. Elle lui explique qu’elle a vu, à cette même place, une sorte de polyèdre. La même chose qu’elle a pu voir sur la photo de l’agent. Cette chose était au milieu de la route, bloquant le passage. Elle explique qu’elle s’est avancée, pour l’effleurer du bout des doigts. Kathy voulait être sûre de ne pas rêver, ou de voir une simple image. Elle a senti un contact froid, glacé. Puis, l’objet a rapidement disparu. Le constable qui était avec elle n’a pas eu le temps de toucher l’étrange objet. Benett admet qu’il s’agit d’une étrange affaire, il avoue que les phénomènes inexplicables ne sont pas son truc ! Kathy affirme que ce n’est pas son truc non plus. Les faits sont là, ils vont devoir enquêter ! Benett raccompagne Kathy, tout en lui révélant sa réputation dans le service.

L’enquête policière, à la sauce fantastique, se poursuit pour Kathy, qui remarque certaines choses, sur les corps d’hommes ou femmes retrouvés morts. En plus des morts, le petit groupe de touristes semble intriguer l’enquêtrice. Des révélations lui sont également faites. Elle va suivre Benett pour le confondre… La bande dessinée, plutôt bien posée, apporte son lot de rebondissements. En effet, les faits se révèlent de plus en plus intrigants, alors que la jeune femme retrouve un ami d’enfance. Les indices sont maigres, mais l’intrigue avance, permettant de mieux entrevoir une piste, qui se révèlera encore plus au prochain tome. L’attention du lecteur est captée, dans cette enquête fantastique où l’espionnage se mêle très bien. La lecture reste fluide et plaisante, pour cette enquête pleine de mystère. Le dessin demeure simple, structuré et moderne, avec un découpage efficace et des paysages travaillés, très plaisants.

La série Scotland se poursuit avec cet Episode 4, paru aux éditions Dargaud. Une enquête policière et fantastique, pour Kathy, qui va devoir se méfier, approcher des personnes, aiguiser son sens de l’observation, pour trouver des réponses à ses questions.

Une bande dessinée à acheter sur Amazon