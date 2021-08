Don de moelle osseuse : késako ?

Et si vous étiez LA seule personne pouvant sauver une vie ? Et si vous étiez le seul avec une “carte d’identité biologique” compatible avec un patient ayant une maladie du sang ? En effet, des milliers de personnes (enfants, adultes) en France et à l’étranger sont atteintes de maladies graves du sang, devant nécessiter des greffes de cellules de moelle osseuse saine grâce à des donateurs… comme vous !

Le principe est très simple : il existe deux méthodes de prélèvement de moelle osseuse

Prélèvement sanguin ( dans 80% des cas )

) Prélèvement par ponction dans les os postérieurs du bassin (intervention simple sous anesthésie générale, pas d’inquiétudes à avoir!)

Nous ne parlons pas de moelle épinière, mais bien de moelle osseuse !

Pour pouvoir s’inscrire au registre national, il faut avoir moins de 35 ans (car dans cette tranche d’âge, les donneurs sont plus riches en cellules souches et donc cela permet une transmission plus rapides de la moelle osseuse pour les malades)

L’inscription est très simple : Inscription en ligne pour répondre à quelques questions médicales puis vous avez le choix entre recevoir un test salivaire chez vous à renvoyer à un laboratoire ou à aller directement en centre faire une prise de sang. Une fois votre test renvoyé ou votre prise de sang effectué, et si cela est validé, vous serez inscrit sur le registre !

Pour en savoir plus : Informez-vous sur le site officiel du don de moelle osseuse !