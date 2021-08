Florent Peyre et Noëlle Perna étaient à l’affiche du Festival “Les Plages du Rire” de Nice

Florent Peyre et Noëlle Perna étaient à l’affiche de la dixième édition du festival « Les plages du rire » qui vient de se tenir à Nice. Deux spectacles qui ont rencontré un beau succès auprès des spectateurs, venus nombreux au théâtre de Verdure.

Florent Peyre a présenté « Nature », son nouveau spectacle

« Nature », le nouveau spectacle de Florent Peyre est loin d’être un one-man-show comme les autres. Pendant une heure et demie, il interprète tous les membres d’une troupe de comédie musicale écolo : les comédiens, les techniciens, les producteurs, les agents de sécurité notamment mais aussi plusieurs animaux (certains en voie de disparition !). Tout ce petit monde évolue sur scène le soir de la première : Florent Peyre modifie sa voix, saute, danse, au gré des personnages qu’il interprète. Dans ce spectacle à cent à l’heure mis en scène par Eric Métayer et mis en musique par Pascal Obispo, il semble infatigable et fait preuve d’une belle énergie qui force le respect. On rit beaucoup et souvent devant ces personnages hauts en couleur que Florent Peyre incarne et auxquels il parvient à faire croire. Une réussite.

Mado la Niçoise de retour à Nice

Cela fait vingt ans que Noëlle Perna incarne Mado la Niçoise, cette habitante du Vieux Nice, vêtue d’une robe à paillettes moulante, qui fait rire les azuréens et la France entière lorsqu’elle raconte ses aventures et celles de son mari ou de son fils, en employant des expressions bien connues des Niçois. Son spectacle, « Certifié Mado » est un « vaccin contre la morosité », c’est elle-même qui le dit et il faut reconnaître qu’elle a bien raison. On rit pendant une heure et demie devant les facéties et les bons mots de notre Niçoise préférée. Lorsque le spectacle commence, elle annonce son intention de répondre aux très nombreuses questions qu’on lui a dressées par lettres. Car ses réponses sont « certifiées Mado » et elle a toujours de bons exemples à l’appui ! Les références à Nice sont nombreuses bien sûr. Elle aborde de nombreux sujets, même le covid, mais toujours avec humour et bienveillance. Après avoir clôturé la dixième édition des Plages du rire, Noëlle Perna a entamé sa tournée avec « Certifié Mado », pour le plus grand bonheur de ses fans.