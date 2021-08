Les fruits de mon jardin est un livre animé des éditions Flammarion, un imagier nature, d’Adeline Ruel, paru en mars 2021. Un livre pour les petites mains, les tout-jeunes lecteurs, qui vont pouvoir découvrir quelques fruits, qui poussent parfois dans les jardins.

Le premier fruit présenté est la fraise. L’ensemble et l’évolution de la fleur en fruit sont très bien décrits, avec un pas à pas illustré, très réaliste. Ainsi, la fleur du fraisier est à observer, tout comme un pétale et l’intérieur du fruit. Il est expliqué, aux enfants, que la fleur perd ses pétales et que son cœur grossit, pour mûrir et devenir une jolie et succulente fraise rouge. Un fraisier est à abaisser, pour laisser apparaitre une belle fraise. La double page suivante présente la pomme, avec son intérieur, dans deux coupes différentes. Il y a aussi un pépin et quelques variétés, qui sont de couleur différente, à découvrir.

Ainsi de suite, les jeunes lecteurs vont découvrir, à chaque double page, cinq fruits que l’on peut retrouver dans nos jardins. La fraise, la pomme, la cerise, l’orange et la figue sont donc présentées aux enfants, comme un imagier. Mais bien plus encore, les fruits sont réellement expliqués avec des coupes, pour voir l’intérieur des fruits, leurs pépins, noyaux, pulpes, fleurs… Leur développement est aussi à découvrir, pour comprendre et bien observer la nature, mais aussi le fruit qui se forme, pour pouvoir ensuite le déguster. Quelques phrases courtes, simples et claires viennent apporter quelques informations aux plus curieux. Derrière l’arbre ou le plant, les enfants pourront, en abaissant le rabat, découvrir le fruit qui se cache, afin de les associer, pour mieux les reconnaitre dans le jardin. Le dessin est très réaliste, travaillé, beau et plaisant, il plaira autant aux petits qu’aux grands.

Les fruits de mon jardin est un livre animé, des éditions Flammarion, qui invite les jeunes curieux à découvrir quelques fruits de leur jardin, à travers cet imagier très réaliste, invitant à observer, patienter, comprendre, avant de déguster ces fruits merveilleux et gourmands.