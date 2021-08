Voitures de luxe : comment protéger efficacement la carrosserie

L’esthétique d’un véhicule réside en grande partie dans sa beauté extérieure, et en particulier celle de la carrosserie. Cette dernière est cependant la plus exposée aux diverses agressions, telles que les actes de vandalisme ou les aléas climatiques, notamment la neige, la grêle, et surtout le soleil. Tout cela accélère la détérioration extérieure de la voiture et peut entraîner des dommages sur le métal et la tôle. De ce fait, pour maintenir sa carrosserie en bon état, il est primordial d’en prendre soin avec un entretien régulier et spécifique. De nombreuses solutions sont accessibles pour protéger la carrosserie de sa Ferrari ou de sa Lamborghini. Retrouvez dans ce guide quelques conseils pratiques pour bien entretenir l’extérieur comme l’intérieur de votre voiture de luxe.

Voitures de luxe : les bâches de protection, parfaites pour la carrosserie

La majorité des propriétaires de voiture de luxe accorde une attention particulière à la carrosserie de leur véhicule. En effet, la carrosserie constitue l’esthétique et le charme de leur Jaguar ou de leur Mercedes. Même si la conception de cette partie de la voiture est la plus pensée pour résister à toutes les déconvenues, il est toujours nécessaire d’y apporter une protection supplémentaire pour conserver son auto en excellent état. Il est donc important d’utiliser une bâche de protection pour voiture, notamment pour les véhicules de luxe comme les Ferrari, Porsche et autres Maserati. La bâche est une solution très efficace pour mieux protéger la carrosserie des rayons UV, de la condensation et des fientes d’oiseaux.

Il s’agit d’un accessoire très pratique qui vous permet d’assurer la longévité de la carrosserie de votre véhicule. Le choix de la bâche varie en fonction du budget, de la taille du véhicule et surtout de la préférence du propriétaire.

Les différents types de bâche de protection

Il existe 2 catégories bien distinctes de bâche de protection, notamment la bâche de protection d’extérieur et celle d’intérieur.

La bâche d’intérieur

Ce type de bâche de protection est surtout destiné aux véhicules qui stationnent souvent dans un garage ouvert ou sur un parking. Vous avez le choix entre 4 sortes de bâches pour protéger au mieux votre véhicule. Tout d’abord vous avez la bâche en polypropylène, une entrée de gamme qui protège votre véhicule de la condensation et de la poussière. Ce type de bâche est facile à utiliser grâce à sa grande souplesse.

Vous avez également la bâche doublée, qui est conçue à base d’un tissu très souple et léger. Elle a surtout comme rôle de prémunir votre carrosserie des rayures. Cette bâche se distingue des autres par sa face intérieure lustrante et très lisse.

Quant à la bâche gonflable, elle est réputée très pratique pour les véhicules de luxe ou ceux classés comme les plus prestigieux comme les BMW, les Porsche, les Audi, etc. Elle est également sollicitée pour protéger la carrosserie des véhicules de collection. La bâche gonflable est dotée d’une technologie d’appoint qui la distingue des autres par un système de gonflage qui assure une efficacité optimale pour la protection de votre voiture.

Il vous est également possible d’opter pour une housse sur mesure pour les voitures de luxe de grand gabarit, comme les Porsche Cayenne ou l’Alpine. Ce type de bâche sera fabriqué en fonction de votre véhicule, afin qu’il soit parfaitement adapté à la taille de celui-ci. Il en est de même pour les voitures possédant divers accessoires personnalisés.

La bâche d’extérieur

La bâche de protection extérieure est le plus souvent utilisée par les passionnés qui circulent régulièrement avec leur voiture de luxe. Elle est également destinée à ceux qui ont l’habitude de se garer dans des espaces ouverts pendant une longue durée. Il s’agit de la solution idéale pour une protection optimale des éléments extérieurs de votre véhicule.

Lors de votre choix, il faut favoriser la bâche imperméable. Cette dernière est réputée être la plus résistante à l’extérieur et est souvent équipée d’une face intérieure douce. Surtout, privilégiez les bâches avec une face externe conçue à partir d’un PVC de haute qualité. Ce matériau est considéré comme le plus efficace, grâce à ses aspects anti-condensation, imperméable et à la fois respirant. Avec ce type de bâche, votre carrosserie est hors du danger de l’humidité. La bâche extérieure fabriquée avec un PVC de qualité est aussi très résistante et très efficace face aux intempéries. Elle est donc conseillée pour assurer une longévité durable de votre carrosserie.

Les bâches conçues avec cette matière sont également réputées être d’excellents anti-UV. Cela leur permet une protection optimum de votre carrosserie contre le soleil. La peinture, ainsi que les divers éléments exposés de votre habitacle sont parfaitement protégés avec ces bâches. Il existe également la bâche anti-grêle. Celle-ci est idéale en temps pluvieux.

Les critères de choix de sa bâche de protection

Pour une protection optimale de votre carrosserie, il est important de ne pas se tromper sur son choix. Pour cela, certains critères doivent être étudiés minutieusement, car le choix peut s’avérer être difficile avec les nombreuses offres disponibles sur le marché.

La dimension de la bâche

Le point le plus important à considérer est la dimension de la bâche. Il est primordial de déterminer à l’avance les dimensions exactes de votre véhicule avant d’arrêter votre choix. En général, vous pouvez consulter les informations concernant ces dimensions sur votre carnet de bord. Il est donc conseillé d’en prendre connaissance avant de procéder à un éventuel achat.

L’usage du véhicule

Le choix d’une bâche de protection dépend également de l’usage de la voiture. Il est indispensable de la choisir en fonction de l’utilisation du véhicule. Celles qui sont dotées d’une protection gonflable sont les plus recommandées par les professionnels pour assurer une protection optimale de votre carrosserie. Elle est aussi très appréciée par les propriétaires de Ferrari, Mercedes et autres véhicules de luxe.

La matière de fabrication de la bâche

La matière de fabrication de la bâche est aussi un point capital à ne pas négliger lors de son choix. Elle contribue grandement à l’efficacité de sa mission de protection, surtout pour éviter d’abîmer la peinture. La matière de la bâche est surtout très importante pour une housse d’intérieur. En effet, l’intérieur du véhicule est très exposé à tout type de saleté, à la condensation et à la chaleur. Il revêt donc une grande importance de choisir un tissu respirant qui évacue facilement l’humidité. Le lycra est considéré comme la matière idéale, parfaitement adaptée pour une bâche de protection d’intérieur.

Quant à la matière d’une bâche d’extérieur, il est conseillé d’orienter son choix vers un tissu imperméable. C’est une bâche résistante à l’humidité, au gel, à l’épreuve du vent et qui protège des différentes agressions d’extérieures. Vous pouvez par exemple choisir les matières avec un traitement anti-UV. La bâche en PVC de haute qualité est très conseillée avec sa caractéristique respirante.

Il est toutefois déconseillé d’orienter son choix vers une bâche 100 % imperméable en extérieur. En effet, cette dernière peut conserver de l’humidité à l’intérieur. Cela peut au fil du temps endommager votre carrosserie.

La finition de la bâche

La finition est aussi un point très important lors du choix d’une bâche de protection. Il faut privilégier les bâches avec une finition impeccable pour qu’elles puissent assurer parfaitement son rôle. Optez pour une bâche disposant d’un élastique de serrage assez souple. Ainsi, elle peut garantir une bonne fixation sur le véhicule, très pratique pour éviter toute sorte de décollement en cas de sous-tension ou de rafales de vent.

Penchez pour une bâche qui s’associe parfaitement avec la forme de votre Jaguar, Aston Martin ou autres voitures de luxe. Il est par exemple recommandé d’orienter son choix vers celle détenant des manchons de protection pour les rétroviseurs.

Protéger la carrosserie de sa voiture de luxe avec un film

Voir sa carrosserie abîmée ou sa peinture écaillée est un crève-cœur pour les propriétaires de Lamborghini ou d’autres voitures de luxe. Il faut donc rechercher une solution permanente pour éviter les chocs de débris et les rayures sur leur carrosserie.

Parmi les solutions les plus prisées figurent le traitement de la carrosserie à l’aide d’un film de protection haut de gamme, un adhésif quasi invisible, un film polyuréthane autocollant, etc. Sachez que nombreux sont les professionnels qui proposent et posent des films de protection. Ces derniers ont comme rôle principal d’éviter tout endommagement causé par des actes de vandalisme ou des petits chocs sur la route. En effet, le film peut protéger la carrosserie des éclats de cailloux ou de grêles qui peuvent écailler la peinture, etc. Les films de protection ont donc pour but d’absorber les petits chocs, pour que vous puissiez conserver votre carrosserie en excellent état.

Pour ce type de protection, il est conseillé de recouvrir entièrement la voiture. Celui-ci est conçu avec des matières transparentes et invisibles. Cela lui permet d’être parfaitement adaptable au contour de tout modèle de voiture, que vous possédiez une Mercedes ou une Porsche. Le film de protection permet également de préserver l’éclat d’origine de votre carrosserie. Cette solution peut être considérée comme une seconde peau du véhicule.

Si vous ne souhaitez pas recouvrir intégralement votre carrosserie, il est recommandé de poser des films de protection sur les éléments à risque, notamment le capot, les portières, les pare-chocs, le coffre, le bas de caisse, les rétroviseurs ou encore les globes des phares.

Le fonctionnement d’un film de protection pour la carrosserie

Le film de protection se présente sous forme d’un film en plastique, installé par-dessus la peinture, en contact direct avec la carrosserie. Auparavant, les propriétaires de véhicules de luxe l’utilisaient uniquement pour les zones sensibles de l’auto. De nos jours, les films de protection sont posés sur l’ensemble de la carrosserie de la voiture. Cette solution de protection est simple et facile à poser. De plus, vous avez la possibilité de remplacer le film aisément.

Les films de protection sont non seulement la meilleure alternative pour protéger votre carrosserie contre toute sorte d’agressions sur la route, mais ils offrent surtout un éclat et une brillance de toute beauté à votre voiture. Le film de protection a l’avantage d’être équipé d’un produit à effet autocicatrisant pour résorber automatiquement et facilement les petites rayures. Le film protège également votre carrosserie de certains dégâts de vandalisme dans la rue, des dommages de projectiles. Cette solution est aussi très prisée pour sa caractéristique imperméable. Ainsi, votre véhicule ne subira aucune dégradation due à la pluie ou l’humidité et conservera son état d’origine.

Cette solution de protection est aussi très appréciée pour son nettoyage facile. En l’adoptant, vous faites une économie considérable sur vos frais de réparation. Car, le film protecteur vous prémunit de tout dommage dû aux intempéries et au changement de climat. Si votre voiture a rencontré un souci qui peut impacter son apparence, il vous est parfaitement possible de remplacer le film pour qu’elle puisse retrouver son état, sa beauté initiale.

D’autres conseils pour protéger la carrosserie de sa voiture de luxe

En plus des différents équipements de protection de carrosserie, vous devez également adopter certaines habitudes au quotidien pour assurer une protection optimisée de votre Maserati, Lamborghini ou autres voitures de luxe.

Choisir un parking sécurisé et adapté

En général, les éraflures sur la carrosserie sont plus fréquentes sur un parking. Si celui-ci est étroit par exemple, les conducteurs ou passagers d’autres voitures peuvent rayer accidentellement les flancs de la vôtre, lorsqu’ils ouvrent leur portière. On rencontre souvent ce scénario sur les parkings de supermarché.

Pour éviter un tel désagrément donc, il est conseillé de bien garer son véhicule sur un parking sécurisé, en respectant les marquages au sol. Bien choisir et effectuer son stationnement est important pour conserver l’état de son véhicule, mais facilite surtout la sortie en évitant de frôler d’autres véhicules.

Mettez votre voiture de luxe à l’abri du soleil

Pour préserver l’état de son véhicule, il est vivement recommandé de bien choisir l’endroit où garer son auto. Il faut de préférence garer sa voiture dans un garage pour qu’elle soit à l’abri du soleil. Si vous ne disposez pas d’un garage, il serait préférable de construire un abri voiture. Comme ça, votre auto sera protégée des intempéries, et sa peinture sera préservée des agressions du soleil. Ce dernier est en effet le premier facteur qui favorise les craquelures et le jaunissement de la peinture. Il est toutefois déconseillé de garer son auto sous les arbres. Ceci permet d’éviter les chutes de branches mortes qui pourraient endommager la carrosserie de votre voiture de luxe.