Les 50 phrases pour aider mon enfant à surmonter ses colères

Dans la collection Les 50 règles d’or, des éditons Larousse, le nouveau titre Les 50 phrases pour aider mon enfant à surmonter, paru en juin 2021. Un petit ouvrage très complet, de Nina Bataille, qui propose d’aider son enfant à surmonter sa colère, tout en gardant notre calme.

Le petit livre débute avec un sommaire très complet, qui présente les phrases à dire ou ne pas dire, à son enfant, afin de calmer, d’anticiper et d’éviter des colères. Ainsi, les seize premières phrases invitent à apaiser l’enfant au début d’une colère. C’est sous forme de règles que ces phrases sont présentées. Elles sont ensuite expliquées, tout comme les réactions de chacun, afin d’apaiser tout le monde et d’apaiser l’enfant, afin de l’accompagner dans la difficulté de gérer cette émotion très forte. Des conseils sont même à retrouver, avec cette première phrase, afin d’éviter quelques complications, avec des phrases à ne pas dire et leur explication.

Ainsi de suite, au fur et à mesure de l’ouvrage, les parents vont découvrir les phrases à dire pour apaiser l’enfant en colère, stopper la bouderie, fixer des règles afin de tenir bon, réagir en conséquence, gérer un rapport de forces, aider à aller de l’avant, anticiper certaines crises et des phrases à ne pas dire. Ainsi, avec ces phrases, les parents vont avoir des clés en mains, pour aider leur enfant à surmonter sa colère, ses émotions, tout en gardant leur calme. L’écoute bienveillante et des phrases fondées sur les principes de l’éducation positive, vont ainsi permettre de désamorcer des crises de nerfs et des caprices, et sortir au mieux d’un conflit. Les enfants sont accompagnés, pour comprendre leur émotion et accepter ses emportements, pour pouvoir ensuite s’apaiser et devenir plus sereins.

Les 50 phrases pour aider son enfant à surmonter ses colères est un petit guide complet, des éditions Larousse, qui propose aux parents d’accompagner leur enfant dans cette émotion forte, afin de la comprendre, de l’accepter et de mieux la surmonter, afin d’éviter de véritables grosses crises.