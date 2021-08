Mars Wrigley – Des plaisirs glacés avec M&M’s et Bounty

La marque Mars Wrigley étoffe sa gamme de crèmes glacées, avec deux nouveautés, M&M’s et Bounty. Ainsi les plaisirs glacés sont plus variés, pour cet été, complétant ainsi la marque qui a rencontré un succès l’année dernière, avec les pots Mars et Snickers.

La marque Mars Wrigley est fière de proposer des gourmands plaisants et gourmands, à partager ou pas, à travers des plaisirs glacés autour de marques emblématiques. Ainsi, après le succès des deux premiers pots Mars et Snickers, l’an passé, pour cet été, sont présentés deux autres pots gourmands de crèmes glacées, avec M&M’s et Bounty. Des plaisirs gourmands et frais, de deux marques iconiques, qui plairont au plus grand nombre, petits et grands !

Le pot de crème glacée M&M’s est exquis, avec les saveurs chocolat et cacahuète, mais aussi croquant, avec quelques éclats de M&M’s. La crème glacée est savoureuse, fondante et rafraichissante. On y retrouve tout ce qui fait la marque, avec la saveur chocolatée marron, qui se mêle délicatement à la saveur cacahuète, plutôt couleur crème, et des inclusions croquantes et iconiques M&M’s. Tout le plaisir des M&M’s en version fondante, glacée et succulente, pour retrouver tous ces plaisirs, même l’été, pour se rafraichir !

Le pot de Bounty est tout aussi gourmand, pour ceux qui aiment un peu plus d’exotisme, avec la saveur parfumée de noix de coco. En effet, la marque plaît toujours autant et se présente donc en version crème glacée et crémeuse, pour cet été, pour une expérience gustative qui invite au voyage. Là aussi, la recette est travaillée, pour retrouver toutes les caractéristiques savoureuses de la marque, avec la crème glacée à la noix de coco qui offre des copeaux de noix de coco, pour une texture particulière et enfin un feuilleté de chocolat, pour la gourmandise.

Mars Wrigley présente deux nouveaux pots de crème glacée, pour cet été, avec les marques incontournables M&M’s et Bounty. Des crèmes glacées, savoureuses, rafraichissantes et surtout succulentes, pour profiter de ces gourmandises onctueuses et fondantes, que l’on aime tant à retrouver, partager, ou pas !