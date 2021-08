Ici tout commence sur TF1 : rencontre avec Catherine Marchal

Depuis bientôt un an Catherine Marchal incarne Claire Guinot, l’un des personnages les plus appréciés de la série à succès de TF1, Ici tout commence. En juin dernier, elle était à Monaco à l’occasion du Festival de Télévision, accompagnée d’autres comédiens de la série. Nous avons eu la chance de la rencontrer et de lui poser quelques questions. Toujours souriante, elle nous a parlé de la série dans laquelle elle s’épanouit mais aussi de ses projets de théâtre.

Catherine Marchal incarne une cheffe étoilée dans Ici tout commence

Lorsqu’on lui a proposé de faire partie du casting d’Ici tout commence, on a dit à Catherine Marchal qu’elle incarnerait une cheffe étoilée professeure dans un institut de cuisine, elle a été séduite immédiatement : « je n’avais jamais fait ça et je me voyais déjà avec la petite veste de cheffe. C’était trop bien ! ». Cette aventure était d’autant plus attirante que la comédienne avoue avec franchise que son niveau de cuisine était nul au départ. S’est-il amélioré depuis qu’elle a commencé la série ? « C’est pire ! Je n’ose même plus. Je me sens complexée ! En plus, j’ai appris à faire des choses techniquement. Quand je mets ma veste et que je vais dans ma cuisine, sur le tournage, je sais faire mais lorsque je suis chez moi et que j’essaie d’utiliser les compétences que j’ai acquises, ce n’est plus du tout la même chose… »

Première fois dans une série quotidienne

Si Catherine Marchal est une habituée du petit écran, c’est la première fois qu’elle joue dans une série quotidienne, un « soap », pour reprendre ses mots, avec des techniques de tournage différentes. Outre le fait que le rythme de travail soit soutenu, « notre personnage évolue sous nos yeux, presque en direct, c’est-à-dire que les scénaristes nous donnent des textes que l’on joue et on les voit tout de suite apparaître à l’image. On n’a pas de vision d’ensemble ; on ne sait pas ce qui va arriver à notre personnage dans un mois ! », nous a-t-elle confié. Elle a trouvé cet exercice très déstabilisant au début puis elle s’en est détachée complètement. « D’ailleurs, maintenant, quand je reçois les scénarios, j’attends d’avoir les scènes que je vais faire et puis je lis suffisamment pour pouvoir comprendre ce que je vais jouer ! ».

Depuis quelques semaines, Claire est désormais amoureuse d’une femme, Olivia Listrac, cheffe et professeure vegan à l’Institut, ce qui est loin de faire plaisir à son fils Louis, avec qui les relations sont toujours très compliquées. Les scénaristes avaient pris soin de consulter la comédienne pour ce « coming out tardif et très surprenant ». Elle a été partante immédiatement. Dans un soap, il y a toujours des histoires d’amour, « alors autant faire quelque chose de plus original, de plus risqué ». Catherine Marchal reconnaît beaucoup s’amuser à tourner en ce moment. « On ne fait pas son coming out à cinquante ans pour avoir une passade amoureuse. C’est une histoire d’amour forte et le couple va exister pendant un moment. »

Des mises en scène de théâtre

Même si Ici tout commence cartonne à la télévision, Catherine Marchal n’abandonne pas ses premières amours : le théâtre. En 2020, elle avait mis en scène « De quoi je me mêle ! » une comédie familiale, dont le succès avait dû être écourté en raison de la crise sanitaire. Le spectacle vient d’être repris à Paris, au théâtre Edgard et il marche à nouveau très bien. « C’est beaucoup de boulot car il y a trois comédiens sur scène mais j’ai trois équipes qui tournent en même temps, à Paris et en tournée. Je suis très contente. C’est une bouffée d’oxygène. Le jour de la reprise, le 9 juin, les gens pleuraient dans la salle alors que c’est une comédie ! ». Comme on ne change pas une équipe qui gagne, elle va bientôt mettre en scène le nouveau spectacle des auteurs de « De quoi je me mêle ! »: l’histoire de quatre copains qui se retrouvent tous les dix ans. Elle a aussi d’autres mises en scène qui l’attendent à la rentrée ; elle va alors se libérer un peu d’Ici tout commence pour se consacrer au théâtre. « L’investissement que l’on a eu la première année paye et maintenant on peut se dire que si un personnage disparaît quelque temps, la série va continuer de marcher. Personne n’est indispensable donc on peut se détacher de temps en temps et puis revenir. » Que les fans se rassurent, la comédienne n’a absolument pas l’intention d’abandonner la série : « ce travail est très nouveau pour moi et je le trouve très enrichissant. Toute mon expérience ne m’a jamais autant servie que là ! » Dans la série, des comédiens expérimentés comme Catherine Marchal côtoient des jeunes, qui interprètent souvent leur premier rôle. « Il y a une bienveillance de nous envers eux et un respect d’eux envers nous. Tout cela s’est fait naturellement. Il y a beaucoup de transmission, et pas que dans la cuisine… ».

Ici tout commence est à retrouver du lundi au vendredi à 18h35 sur TF1.