Des enquêtes au poil – Surprise au menu

Surprise au menu est un nouveau titre de la collection Des enquêtes au poil, des éditions Flammarion, paru en mai 2021. Un petit roman amusant et captivant, d’Anne-Marie Desplat-Duc, Anne Dumergue et Fabien Öckto Lambert, pour les jeunes lecteurs, à partir de 6 ans.

L’inspecteur Oslo a invité son assistante à La Gamelle d’or, ce soir. Un grand restaurant pour fêter leur nouvelle enquête rondement menée. Oslo lève son verre de jus de potiron pour célébrer cela avec Miss Kiss. La jeune chatte affirme qu’ils ont retrouvé les lunettes volées de Madame Taupe, en un temps record. De plus, l’inspecteur Rex était terriblement jaloux. Derrière la carte, Oslo sourit… Il lit attentivement la carte, avant d’annoncer qu’il prendra les fameuses carottes glacées au miel. Puis demande à son assistante ce qu’elle désire. Miss Kiss hésite encore, lorsqu’un brouhaha lui fait lever la tête de la carte…

Une surprise de taille attend les clients du restaurant car Lourock vient de rentrer. Une star, dont on entend beaucoup les chansons en ce moment, et qui semble faire chavirer le cœur des dames… Alors que l’inspecteur et son assistante continue leur repas, une dispute éclate et le chanteur s’étouffe ! Oslo est persuadé qu’il s’agit d’un empoisonnement, mais l’inspecteur Rex entre en scène, affirmant qu’il prend en main l’enquête, puisque Oslo est parmi les témoins. La nouvelle enquête est pétillante, avec quelques rebondissements, pour une conclusion toujours aussi surprenante et parfaitement menée, notamment par Miss Kiss ! Les personnages sont présentés au début du roman, les chapitres sont courts, un résumé est à retrouver à chaque fois, pour une lecture découpée et fluide, permettant de s’y remettre rapidement. De belles illustrations accompagnent parfaitement l’histoire, aussi captivante qu’amusante, avec des personnages attachants.

Surprise au menu est un nouveau titre de la série Des enquêtes au poil, des éditions Flammarion, qui présente une nouvelle enquête pour l’inspecteur Oslo et son assistante, qui vont devoir faire preuve de bons sens, pour désarçonner l’inspecteur Rex !