Avantages et Inconvénients des grains féminisées Vs Réguliers

La culture du cannabis peut être l’une des choses les plus faciles à faire. Cependant, elle peut devenir déroutante lorsque les bonnes connaissances font défaut. Un cultivateur doit comprendre qu’il existe de différents types de graines qu’il peut planter. À toute chose dans la vie, il y a une variante. Cette variante peut être artificielle ou naturelle. En ce qui concerne le cannabis, il existe deux types de graines populaires bien connues de la communauté des cultivateurs. Tant les débutants que les cultivateurs experts sont encouragés à les cultiver. Néanmoins, il est important de connaître les différences entre ces deux types ainsi que les avantages et inconvénients que leur culture offre aux cultivateurs.

Différences entre les graines de cannabis régulières et féminisées

Les graines régulières sont évidemment différentes des graines féminisées. Il est donc important à ce stade de comprendre ce que nous entendons par ces termes. Les graines de cannabis régulières sont produites à partir de plantes femelles et mâles. Ces plantes sont cultivées ensemble afin de produire des plantes mâles et femelles. Ainsi, en plantant des graines de cannabis ordinaires, vous obtenez deux espèces de plantes qui peuvent être utilisées à des fins différentes. Par exemple, l’utilisation des plantes femelles est considérée comme médicinale. Ainsi, toute personne qui s’intéresse au cannabis à cette fin n’aura pas besoin des plantes mâles pour pousser.

De plus, les graines féminisées sont plus artificielles. Elle est devenue populaire parmi les cultivateurs dans les années 1990 comme une réponse pour cultiver des graines qui peuvent assurer la disponibilité de plantes femelles. Elle a subi de nombreuses métamorphoses et constitue aujourd’hui 10% du marché des graines de cannabis. Elle requiert une attention particulière par rapport à la plante ordinaire. Pour que les cultivateurs puissent se procurer des graines féminisées, ils appliquent certaines techniques. Tout d’abord, il n’y a pas de graine mâle qui devrait être remarquée ici. Par conséquent, la plante de cannabis femelle sera amenée dans la pièce destinée à la culture pour l’utiliser comme une plante “mâle”. L’objectif final est de créer une fleur mâle à partir des fleurs femelles d’origine. Ce processus est appelé inversion de la plante femelle. Il existe des produits chimiques qui sont utilisés pour perfectionner cette méthode. Ces produits empêchent les fleurs femelles de produire des fleurs femelles au lieu de fleurs mâles. L’absence de plantes mâles influencera l’absence du chromosome mâle et confirme que la graine a été féminisée.

Les cultivateurs sont toujours désireux de savoir ce qu’il faut rechercher dans les graines de cannabis régulières et graines féminisées pour savoir lesquelles sont régulières ou féminisées. On ne peut pas vraiment dire ce qu’il faut vérifier ou ce qu’il ne faut pas vérifier. Il est très difficile de faire la différence. Cependant, il existe des machines qui peuvent étudier leur composant et déterminer leur type. En attendant, certaines personnes prétendent observer leurs couleurs pour obtenir leur différence.

Les avantages des graines régulières

Les avantages des graines régulières sont les suivants :

Elles contiennent à la fois des plantes mâles et femelles. Avec cela, il est facile de créer de nouvelles graines. C’est la raison pour laquelle elle est encouragée pour les personnes qui recherchent une graine hautement reproductive par nature. Elles ne sont pas artificielles. Elles permettent donc à beaucoup d’entre elles de développer une génétique plus pure que celle des graines de cannabis féminisées. Elles demandent moins d’efforts. En tant que cultivateur, vous n’avez pas besoin de produits chimiques pour stimuler leur production. Elles peuvent facilement pousser toutes seules et donner des résultats raisonnables. Elles ont rendu service à de nombreuses personnes en servant de clones. C’est pourquoi elles sont considérées comme une plante mère plus efficace puisqu’elles contiennent à la fois une plante mâle et une plante femelle.

Inconvénients des graines régulières

Bien qu’elles soient assez faciles à cultiver, leur capacité de production est limitée. Comme personne ne peut contrôler si les plantes seront mâles ou femelles, vous pouvez vous retrouver à devoir vous débarrasser de la moitié de la plante si vous n’avez besoin que de plantes femelles.

Ces graines offrent des options aux cultivateurs. Grâce à elles, vous pouvez vous concentrer sur les seules graines que vous souhaitez cultiver et obtenir vos résultats à temps.

Il n’est pas nécessaire de procéder à un sexage. Néanmoins, c’est une tâche que de nombreux cultivateurs trouvent difficile à réaliser.

Les cultivateurs peuvent facilement économiser le temps, les efforts et le temps nécessaires à la culture du cannabis.

Souvent, ils sont issus de 2 clones d’élite.

C’est rentable parce que les cultivateurs récoltent 100% des plantes femelles au moment opportun, il n’y aura pas de besoin supplémentaire de devoir séparer les plantes mâles des plantes femelles.

Inconvénients des graines féminisées

Les graines féminisées ne peuvent pas produire de plantes mâles. Cela peut être un inconvénient pour un cultivateur dont l’objectif est de créer des graines qui produisent des plantes mâles.

Conclusion

Après avoir compris les avantages et les inconvénients de ces graines, il est important d’être certain de celle que vous devez cultiver en fonction de vos besoins immédiats ou à long terme.