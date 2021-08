Teenage Mutant Ninja Turtles – Le procès de Krang

Le procès de Krang est le quatorzième tome de la série Teenage Mutant Ninja Turtles, des éditions Hi Comics. Un nouveau titre et une suite des aventures des Tortues Ninja, paru en juillet 2021, qui présente un nouveau tournant pour nos héros, qui prennent une nouvelle dimension !

Au palais des plaisirs, la demeure du baron Crapaud, tous les serviteurs s’activent. Le maître des lieux vient interrompre le joli ballet des domestiques, pour appeler Alberto. Ce dernier va voir son maître et lui demande ce qui se passe. Le baron Crapaud n’en revient pas, il a un poil de renarde sur sa ceinture. Il semble horrifié et mécontent. Il explique alors qu’il a généreusement ouvert son palais des plaisirs à Alopex et Angel, mais tout ce qu’il a eu en retour est un poil sur ses vêtements ! Enfin, il se reprend, arrête ses caprices, car il se rappelle que de prestigieux invités sont sur le point d’arriver. Il demande à Alberto où en sont les préparatifs, lorsqu’un cri vient interrompre leur conversation. Ils découvrent alors les laquais terrifiés à la vue de la cour du roi des Rongeurs. En effet, des rats surgissent de partout, effrayant tout le monde…

Le récit est dense et bien découpé, comme d’habitude, en plusieurs chapitres, permettant une lecture plus aisée, si besoin. C’est avec l’aide du docteur Stockman que les Tortues Ninja vont aller dans une autre dimension et assister au procès de Krang. Malheureusement pour nos héros rien ne se passe comme prévu, alors qu’ils avaient été téléportés et qu’ils étaient invisibles, ils sont redevenus visibles face aux différents invités du baron Crapaud. Combats, nouvelle menace et nombreux nouveaux ennemis sont à découvrir dans cette bande dessinée pleine de surprises, de nouveautés, de combats, de défis, de rebondissements et de dangers. Les Tortues Ninja n’ont pas fini de tenter de sauver la Terre et l’humanité, pour le plus grand plaisir des fans, qui vont ainsi les suivre dans une nouvelle aventure incroyable, abondante. Le dessin est dynamique, avec un trait fluide et vif, un découpage énergique et plaisant.

