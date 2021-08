La rentrée approche à grands pas et avec elle la liste des fournitures scolaires à acheter. Nous voulions vous présenter les nouveautés Pilot à glisser dans toutes les trousses cette année. Au programme, le retour du très attendu FriXion dans de nouveaux sets aux packagings éco-conçus et aux coloris inédits.

L’écriture manuscrite : toujours très prisée, qu’on se le dise !

D’après les sondages que Pilot a recueillis, 74 % des Français se disent attachés à l’écriture manuscrite. Et nous sommes complètement d’accord avec cela. Ecrire apporte tellement de plaisir, c’est parfois même un véritable exutoire, une façon simple et ludique de coucher ses pensées sur le papier. Et si les claviers lui font clairement de l’ombre, elle demeure une trace quasi-indélébile dans l’histoire (puisque les FriXion effacent tout sur leur passage, n’est-ce pas ?). Selon Pilot, « l’écriture n’a pas dit son dernier mot » et à la rédaction de FranceNetInfos nous en sommes convaincus.

Les nouveautés de la rentrée 2021 signées Pilot

Parmi les nouveautés que propose Pilot en cette rentrée 2021, il y a le retour très attendu du FriXion Ball dans de nouvelles teintes. Le FriXion Point Clicker, un stylo à la pointe permettant un tracé net. Sans oublier, les surligneurs FriXion Light Natural qui proposent de jolies couleurs pastel.

FriXion Ball : 15 nouveaux coloris

Le FriXion Ball fait un retour en force autour de 15 nouveaux coloris. Des couleurs sympas, variées, neutres, classiques, pop. Tout ce qu’il faut pour faire preuve de créativité. Soit, la possibilité de faire ressortir les mots-clés d’un texte, d’illustrer ou encore d’annoter. Bref, nos écoliers qui les adorent déjà seront ravis. Ils pourront faire preuve de créativité sans crainte de devoir tout recommencer. Car oui, les stylos FriXion sont effaçables à l’infini ! Les pointes proposées sont fines à moyennes. Côté packaging, Pilot a fait fort en misant sur des stylos éco-responsables, fabriqués à partir de 50 % de plastique et carton recyclés. Le but : préserver la planète ! Il existe bien sûr des recharges pour ces stylos qui s’adaptent également au modèle FriXion Ball Clicker que nous avons eu la chance de tester. PU : 1.39 € à 2.69 € TTC

SET260 FriXion Point Clicker

Ces stylos FriXion Point Clicker sont notre coup de cœur de cette rentrée. C’est un plaisir d’écrire avec ces stylos. La pointe est hyper agréable, elle glisse sans accrocs sur le papier, elle permet une écriture fluide. Les nouveautés ? Cette pointe dans laquelle l’encre se glisse permettant un tracé net et précis. Ainsi que ce packaging conçu et fabriqué en Europe dans lequel sont glissés les stylos. Il est robuste, esthétiquement réussi et facile à poser sur un bureau grâce à son couvercle qui sert également de support. Bien sûr, ils sont effaçables à l’infini et rechargeables. Ici, pas de bouchon, il suffit juste d’appuyer dessus pour rentrer et sortir la pointe. Le SET260 se compose de 4 teintes : Noir – Bleu – Rouge – Bleu Nuit. PU : 2.98 TTC.

FriXion Light Natural : le surligneur effaçable

Le FriXion Light Natural revient avec de nouvelles couleurs ! Au programme des teintes pastel et originales. Les fans de scrapbooking vont être ravis de retrouver ces 2 nouvelles pochettes de 6 couleurs différentes. Ces surligneurs ont une pointe moyenne, ils sont fabriqués à partir de 50 % de plastique recyclé. Ils sont agréables à utiliser, la pointe surligne tout sur son passage et l’encre s’efface facilement sans laisser de trace disgracieuse. PU : 1.29 € à 1.79 €

Pilot fait partie des marques phares en cette rentrée 2021. D’ailleurs, nous ne pouvons que vous encourager à jeter un coup d’œil à leur site officiel pour découvrir tous les modèles qu’elle propose. Vous aurez ainsi la possibilité de parcourir toutes les collections proposées par la marque. De rechercher par mot-clé selon vos besoins : pointes fines ou larges, marqueurs, feutres, surligneurs, porte-mines, correcteurs et gommes.