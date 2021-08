La collection Explique-moi pourquoi, des éditions Larousse, se complète avec le titre Pourquoi la mer ne déborde pas quand il pleut ?, paru en juin 2021. Un documentaire qui aborde des questions importantes pour les enfants, formulées à leur manière, pour une approche plus ludique.

C’est par un sommaire illustré que débute le petit documentaire, pour les enfants. La mer est personnifiée, permettant ainsi aux jeunes lecteurs de mieux comprendre certains phénomènes autour de la mer. La première question est autour de l’eau salée, le résultat d’une très, très longue histoire, qui est racontée aux enfants en quelques phrases et illustrations. Aussi, l’on apprend qu’au début de l’histoire de la Terre, il a plu longtemps. C’est comme cela que les océans se sont remplis, mais leur eau était douce. Au fil des millions d’années, les rivières ont arraché plein de cailloux, les emportant vers la mer. Déposés au fond, les cailloux se sont cassés en petits morceaux, laissant s’échapper le sel qu’ils contenaient.

A chaque double page, un nouveau thème est à découvrir, autour d’une question que les enfants peuvent se poser. Ainsi, on apprend pourquoi la mer est salée, pourquoi il y a des vagues, pourquoi elle s’en va, pourquoi elle ne déborde pas quand il pleut, sa profondeur… Des questions curieuses et pourtant captivantes, qui permettent de mieux comprendre tous les phénomènes naturels autour de la mer, que l’on visite souvent pendant les grandes vacances d’été. Le livre est captivant, enrichissant et ludique, avec un rabat à chaque double page, qui vient répondre à la question principale. D’autres informations sont données, pour le plus grand bonheur des petits curieux, qui vont savoir pourquoi la mer change de couleur, le nom des différentes vagues, l’odeur de l’air marin, les habitants des abysses… Les informations sont claires, précises, parfois menées de manière rigolote, toujours accompagnées d’illustrations amusantes, un peu décalé.

Pourquoi la mer ne déborde pas quand il pleut ? est un nouveau titre de la collection Explique-moi pourquoi, des éditions Larousse, qui vient répondre aux questions des enfants curieux, à travers un documentaire ludique, amusant et enrichissant, pour tout comprendre des phénomènes de la mer.