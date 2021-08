De la douceur, voilà ce dont ont besoin les fesses de nos bébés. Lotus Baby a récemment sorti une nouvelle gamme de couches nommée “Douceur Naturelle”. Soit, des couches misant sur le confort avec en prime une composition plus propre et respectueuse de l’environnement. Fervente de la marque, j’avais envie de vous donner mon avis, de façon à ce que vous puissiez vous en faire une idée précise.

Ce qu’il faut savoir sur la gamme Douceur Naturelle de Lotus Baby

Avec la gamme Douceur Naturelle, Lotus Baby a eu envie de proposer des couches encore plus douces. Et pour ce faire, elle a retravaillé la composition globale de façon à ce qu’elle soit respectueuse des peaux les plus sensibles. Car même en changeant fréquemment nos bébés, les fesses peuvent parfois brûler et souffrir de rougeurs, démangeaisons et eczémas. Elle a donc misé sur des matières naturelles, à commencer par la canne à sucre sans risque pour les tout-petits.

Bien sûr, les couches sont garanties sans lotion et parfum. Elles ont été testées dermatologiquement, toujours dans le respect de la peau délicate de bébé. Autre forte caractéristique de la gamme, et pas des moindre, son engagement auprès de l’environnement. À commencer par son emballage qui est fabriqué avec plus de 50 % des matières renouvelables issues de la canne à sucre, elle-même cultivée durablement. Les couches sont certifiées EU Ecolabel avec un impact réduit sur l’environnement. Enfin, la cellulose présente dans le cœur absorbant est certifiée FSC pour une gestion responsable des forêts.

Mon avis sur les couches-culottes Douceur Naturelle

Souvenez-vous, il y a quelques années j’avais vanté les mérites de la gamme de couches Natural Touch de Lotus Baby. Aujourd’hui encore, je reste convaincue qu’elles font partie des meilleures proposées en GMS. Elles sont certes douces, mais pas seulement. Elles sont parfaitement absorbantes et cela compte beaucoup. Je suis surtout adepte de la couche-culotte qui est facile à enfiler. Elle se place parfaitement sur le bassin, une fois les ailettes sorties délicatement, elle ne bouge plus grâce à sa ceinture ajustée. Après une longue nuit de sommeil, zéro fuite. Et surtout, elles ne fuient pas au travers de la couche ! Ce qui est le cas avec d’autres marques concurrentes. Et on ne va pas se mentir, c’est vraiment désagréable, car cela oblige à changer le pyjama tous les jours.

Avec Douceur Naturelle, j’ai retrouvé le côté doux des couches Lotus Baby. Et j’apprécie encore plus que la marque ait fait l’effort d’améliorer sa composition. J’aime bien l’idée d’utiliser des matières naturelles telles que la canne à sucre. Je trouve cela rassurant, d’autant plus que bébé passe toute la journée dans sa couche. Elles sont sans parfum ou colorant, ce qui fait que la peau respire. Et cela compte beaucoup, car avec l’humidité, une peau qui frotte toute la journée sur un tissu parfumé et chimique risque de s’irriter plus facilement.

On en parle de l’esthétique ? Ces bouilles d’animaux trop mignons, on adore !

Lotus Baby nous surprend à nouveau avec sa gamme Douceur Naturelle. Elle propose donc des couches pour nouveau-nés et bébés. Ainsi que des culottes pratiques et faciles à enfiler. D’autres produits d’hygiène sont proposés par la marque, à commencer par des lingettes et des cotons pratiques pour le change.