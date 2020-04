Bien choisir l’e-liquide de votre cigarette électronique !

Vous avez succombé à l’appel de la cigarette électronique pour essayer d’arrêter de fumer ? On salue l’effort ! Toutefois, il n’est pas toujours évident de savoir quel modèle de cigarette électronique choisir, mais aussi quel e-liquide adopter.

Et ce ne sont pas les modèles qui manquent. Iil convient de bien vous renseigner avant d’effectuer votre achat pour vous assurer de sa qualité mais aussi pour trouver le dosage qui vous convient. On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur l’e-liquide pour vous aider !

Le point sur l’e-liquide et les différents produits proposés

Le marché de l’e-liquide s’est fortement diversifié au cours des dernières années, il y a en effet désormais un large choix de produits et de parfums. A ce sujet, il faut savoir qu’on retrouve principalement 5 grandes familles d’e-liquide, parmi lesquelles on retrouve :

Les classiques, tout simplement avec un parfum de tabac ;

Les fruitées ;

Les mentholées ;

Les gourmandes, comme le caramel, cappuccino, bonbon fraise… ;

Les boissons, avec des imitations de cocktails comme avec le mojito, la pina colada…

En résumé, il y en a pour tous les goûts ! N’hésitez pas à vous renseigner sur les parfums existants et les plus prisés en vous rendant sur un site de vente d’e liquide. Vous pourrez également voir les avis des clients, et découvrir les produits les plus prisés.

Prenez le temps de bien choisir ! En effet, si vous n’appréciez pas le parfum de votre e-liquide, vous risquez de recraquer pour la cigarette, et ce n’est pas le but de la manœuvre !

Le dosage en nicotine de votre e-liquide

Outre le parfum de votre e-liquide, vous allez également devoir vous pencher sur son dosage. Et ce point est particulièrement important puisqu’il va servir d’une part à combler votre manque, et d’autre part à avoir une bonne sensation en bouche. En effet, le bon dosage va vous apporter une accroche en gorge satisfaisante, appelée le hit. Si le hit est trop fort, vous allez sans nul doute être pris d’une quinte de toux, ce qui n’est pas agréable bien évidemment. Dans ce cas, il faut alors diminuer le taux de nicotine.

Au sujet de ce taux de nicotine présent dans un e-liquide, il faut savoir qu’ils sont à considérer essentiellement selon le nombre de cigarettes que vous fumiez au quotidien. On retrouve ainsi :

Le dosage en 16-18 mg/mL, pour les fumeurs de cigarettes très fortes, ou qui fument plus de 20 cigarettes par jour ;

Le dosage en 11-12 mg/mL, pour les fumeurs de cigarettes fortes ou normales, avec 10-20 cigarettes par jour ;

Le dosage en 6 mg/mL, pour les fumeurs de cigarettes légères, ou environ 10 cigarettes par jour ;

Le dosage en 3 mg/mL, pour les fumeurs occasionnels, avec moins de 5 cigarettes par jour ;

Le dosage en 0 mg/mL, pour les fumeurs de cigarettes légères qui souhaitent limiter leur apport de nicotine.

Le modèle de votre cigarette électronique peut également influer sur ces taux. Si le modèle est puissant (30-50 watts), il faudra très certainement diminuer le taux de votre e-liquide. De plus, si le dosage de l’e-liquide se révèle trop fort, vous risquez de le ressentir physiquement : maux de tête, nausée, vertiges… Il est alors conseillé de faire une pause, et de vous réorienter vers un dosage plus doux. N’hésitez pas à demander conseil.

Il faut également savoir que vapoter une cigarette électronique nécessite de modifier quelque peu ses habitudes de fumeur. En effet, il faut aspirer de manière plus continue et ne pas vapoter de manière trop intensive. La nicotine se diffuse plus lentement dans le corps qu’une cigarette classique. Il faut donc prendre le rythme et s’autoréguler !

Quoi qu’il en soit, n’hésitez pas à bien vous renseigner, mais aussi à faire quelques essais. C’est en effet en testant vous-même que vous pourrez trouver l’e-liquide qui vous convienne parfaitement, que ce soit au niveau du goût mais aussi pour son dosage en nicotine. Faites-vous plaisir avec les recettes de cocktails ou les parfums gourmands en vapotant et ne perdez pas votre objectif de vue !