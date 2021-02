Eastpak : Nouvelle collection de sacs au look urbain pour professionnels

Eastpak – marque pionnière de sacs à dos – ne cesse de surprendre en élargissant sa gamme autour de pièces élégantes au look urbain. Elle propose une nouvelle collection pensée pour faciliter le quotidien des professionnels, autour de pièces pratiques et confortables.

Eastpak : « Built to Resist »

Difficile de passer à côté de la marque Eastpak dont les sacs à dos prônent fièrement aux épaules des écoliers, étudiants, sportifs et autres personnes actives. Son engagement ? « Built to Resist » soit « conçu pour durer ». La marque ne déroge pas sur la qualité de ses pièces et se démarque par son côté créatif. Elle propose des univers artistiques variés de façon à les adapter aux envies et personnalités de chacun. Eastpak conçoit également des modèles intemporels, dont la nouvelle collection urbaine CNCCT que nous avons eu le plaisir de découvrir.

L’univers urbain de la nouvelle collection Eastpak

Quel plaisir de retrouver une collection dédiée aux professionnels. Au programme, des sacs portés à l’épaule ou à la main, des pochettes pour glisser son ordinateur. Des modèles pensés de façon à accompagner les personnes au quotidien, lors de leurs déplacements en ville, dans les transports, au travail, etc. La marque avait envie d’un look urbain assez sobre. Pari réussi ! Nous avons été séduits par la qualité des pièces, les couleurs relativement classiques ou encore leur élégance. C’est notamment le cas pour le sac à bandoulière “Acton” que nous avons eue entre les mains.

Zoom sur le modèle Acton CNCCT aux 4 coloris

Nous avons été particulièrement séduits par le sac à bandoulière qui permet de glisser un ordinateur portable et bien d’autres documents.

Il est pratique au quotidien, encore plus lorsqu’on se rend au travail. Nous avons reçu le modèle de couleur bleu foncé « Navy ». Nous avons été bluffés par sa robustesse. Le tissu et les coutures sont épais. Les mousquetons, harnais, poignées et hanses également. Sa couleur bleue est de qualité. Elle se marie parfaitement avec le noir des fermetures éclair.

La pochette n’en reste pas moins pratique, puisqu’elle possède plusieurs compartiments dans lesquels il est possible de ranger pc, souris, documents, stylos, etc. La poche de devant est zippée de façon à glisser des documents personnels. Elle peut être portée à la main grâce aux poignées relativement solides. Et pour ceux qui préfèrent la porter à l’épaule, la hanse est bien rembourrée de façon à éviter les douleurs.

On retrouve aussi une poche sur le côté relativement discrète avec un filet permettant de glisser une bouteille ou un thermos. Il s’agit d’un modèle est unisexe. Les 3 autres coloris dispos dans la même collection sont Acton Khaki (kaki) – Acton Cnnct Coat (noir) – Acton Cnnct Accent Grey.

