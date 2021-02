« Une chance sur un milliard » de Gilles Legardinier est un roman à retrouver aux Éditions Flammarion. Une véritable bouffée d’oxygène qui nous permet de sortir un petit peu de la période difficile dans laquelle nous vivons.

Synopsis « Une chance sur un milliard » de G. Legardinier

« Je venais d’avoir onze ans lorsque j’ai pris conscience de ce qu’était le destin. C’est drôle, en repensant à cette soirée et à tout ce qui m’est arrivé d’important depuis, je me dis que dans une vie, on ne voit jamais venir les événements qui vont vraiment compter. Depuis ce jour, plus personne ne m’a pris dans ses bras. Enfin, jusqu’à la semaine dernière. C’était encore pour m’annoncer une nouvelle qui allait dynamiter mon existence. Il n’y a pas que les insectes qui se prennent des coups de pantoufle. Je ne sais pas qui les donne, mais si c’est un dieu, il chausse grand ».

Notre avis sur le roman « Une chance sur un milliard »

Dans ce roman, nous retrouvons la plume fluide et positive de Gilles Legardinier. Elle nous lie directement au personnage principal, un homme au grand cœur, drôle et attachant. Sa situation lui permet de se connecter à l’essentiel. On pourrait s’attendre à une histoire triste alors que pas du tout. Tout est raconté avec beaucoup de pudeur, de joie et d’humour. Et si l’amour est au premier plan de la narration, les autres quêtes qu’il mène auprès de ses proches sont tout aussi importantes pour lui.

« Une chance sur un milliard » est une course contre la montre. On sourit tout au long de la narration, on s’identifie aussi beaucoup. On comprend à quel point il est important de profiter des moments simples qu’offre la vie. Une fois encore, Gilles Legardinier réussit à tirer le meilleur des situations difficiles en nous poussant à nous fixer sur ce qui est important. Et cela fonctionne !