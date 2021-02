Adventureman – La fin et tout ce qui s’ensuit

La fin et tout ce qui s’ensuit est le premier tome d’Adventureman, une nouvelle série des éditions Glénat, paru fin janvier 2021. Un bel hommage moderne aux récits d’aventures pulp, à travers cette bande dessinée de Matt Fraction et Terry Dodson.

Un policier court dans les couloirs du commissariat. Il demande à tout le monde de le laisser passer et de se pousser. Il arrive bientôt dans le bureau du commissaire, pour délivrer un message du maire. Ce dernier dit qu’il faut mettre tous les jets de la police en alerte ! Le commissaire ne comprend pas tout, et affirme qu’il n’a jamais rien entendu d’aussi dingue. Il veut délivrer à son tour un message au maire, expliquant que dès que Sa Seigneurie sera prête à financer une force de police aéroportée, alors il pourra la déployer avec plaisir lorsque Sa Seigneurie le voudra. Mais actuellement cela est impossible… Le policier entraîne alors le commissaire vers la fenêtre et lui montre le chaos au-dehors ! Le commissaire en fait tomber son verre par terre. Le commissaire dit alors au policier de courir et se mettre à l’abri. Puis, une clé dans la main, s’était juré de ne jamais passer ce coup de fil…

Le récit est dense, avec deux univers qui vont s’entrelacer et se mêler, petit à petit, en se confondant. Il y a tout d’abord les aventures d’Aventureman et de ses compagnons, qui tentent toujours de sauver la Terre des méfaits d’un certain Baron Bizarre et de sa troupe de méchants. Mais pour cette aventure, la fin ne se termine pas comme d’habitude ! Et cette fin chagrine un peu Tommy, dont la maman vient de lire l’histoire. Claire explique à son enfant qu’une suite n’existe pas… Jusqu’au jour où une mystérieuse femme lui donne une édition inédite. Sa vie va bousculer et elle va commencer à vivre des aventures incroyables. La bande dessinée est surprenante, avec un mélange de fiction et de réalité, qui est parfois difficile à suivre, mais qui offre une incroyable histoire et une aventure pleine de rebondissements pour cette mère à la vie plutôt ennuyeuse. Le dessin est dynamique et beau, avec un trait fluide et vif, ainsi qu’un découpage efficace.

La fin et tout ce qui s’ensuit est le premier tome d’Adventureman, des éditions Glénat, qui offre un récit surprenant, un hommage moderne aux récits d’aventures pulp américains, à travers cette histoire mêlant réalité et fiction, pleine d’action.