La cabane bleue – Suis du doigt l’ours polaire

L’ours polaire est un bel album de la collection Suis du doigt, des éditions La cabane bleue. Un documentaire ludique, de Benoît Broyart et Marta Orzel, qui propose de découvrir la vie sur la banquise, en suivant l’un des chemins, pour accompagner des ours, dans ces terres froides et hostiles.

Akiak et Nukka, sa sœur, sont auprès de leur maman. Les deux petits oursons sont nés il y a quelques jours. Deux chemins s’ouvrent à eux, ils peuvent rester bien au chaud contre leur maman ou s’aventurer à l’extérieur de la tanière. Ainsi, selon le choix du jeune lecteur deux histoires sont à découvrir, comme des découvertes et expériences différentes. S’ils restent dans la tanière, au chaud, les deux oursons vont boire le lait de leur maman qui est très nourrissant. Les petits dorment beaucoup pour prendre des forces, avant de sortir pour découvrir le monde. S’ils trouvent le temps long, les oursons partent pour une grande exploration…

Le documentaire est amusant, ludique et intéressant, pour les jeunes lecteurs qui vont choisir un chemin, pour ces petits animaux qui découvrent le monde. Ainsi, la vie sur la banquise se dévoile pour les enfants, à travers la vie de ces oursons, Akiak et Nukka, avec un chemin qui se divise en deux et qui parfois se retrouve. Les lectures sont donc à chaque fois différentes, selon le chemin choisi, ce qui offre des aventures nouvelles à chaque fois, tout en apprenant beaucoup sur la vie sur la banquise et sur les ours polaires. La découverte est amusante, entre nature et écologie, car les dangers pour l’ours polaire et les animaux de la banquise sont également expliqués. Le dessin est moderne, avec un trait fluide, simple et efficace.

Suis du doigt l’ours polaire est un documentaire ludique, des éditions La cabane bleue. Un livre fabriqué en France, équitable et éco-conçu, passionnant et original, qui propose une lecture différente à chaque fois, selon le chemin choisi, pour découvrir la vie des ours polaires sur la banquise.