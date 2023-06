Et si on prenait le temps… – Ed. Gründ

Et si on prenait le temps… est un album jeunesse d’Anne Kalicky et Qu Lan, paru aux éditions Gründ, en mai 2023. Une fable poétique, sur l’importance de savourer des moments en famille, entre réalité et imaginaire, le temps de prendre le temps…

Maman ouvre la porte de la chambre de Rosa. Elle l’appelle pour lui demander de se lever et de se dépêcher. Rosa soupire, elle aimerait bien rester deux minutes de plus. La jeune fille, au fond d’elle, en a assez de se presser. Elle en a marre de se bousculer, de courir, de s’activer et de tout faire illico-presto ! Alors, elle demande si on prenait le temps de ralentir, de respirer et de rêver. En effet, au lieu de se réveiller en sursaut le matin, elle pourrait enfouir sa tête dans l’oreiller, s’enfoncer dans son lit douillet. Là, elle compterait encore un peu les moutons, qui la feraient sauter sur leur dos.

Ainsi, à chaque moment de la journée où ses parents l’empressent, Rosa imagine que cela pourrait se passer différemment. Dans son quotidien bien trop rythmé, elle s’imagine voyager, partager, flâner, passant des moments magiques, seule ou à plusieurs. L’album présente un voyage poétique et sensible, avec cette petite fille qui réalise que son quotidien est stressant et nocif. Elle aimerait prendre le temps et partager, d’observer, de vivre les instants présents, au lieu de toujours courir. Le récit est bien rythmé, avec un rythme, des répétitions et des rimes. C’est enchanteur, très plaisant, avec cet imaginaire, tellement important chez les enfants, qui vient prendre le dessus. Le dessin est curieux, un peu rétro, il reste plaisant et coloré.

Et si on prenait le temps… est un album jeunesse, une fable poétique, des éditions Gründ. Un beau livre qui invite, à travers le regard d’une petite fille, à prendre le temps, à savourer le moment présent et de se retrouver en famille, au lieu de toujours courir, dans son quotidien.

