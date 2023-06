Blue box – Tome 2 – Delcourt Tonkam

La série Blue box se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt Tonkam, fin avril 2023. Entre sport et romance, la comédie de Kouji Miura plaît autant aux lecteurs qu’aux lectrices, avec son lot de surprises et de rebondissements.

Devant le tableau des éliminatoires inter-lycées, Taiki se rend compte qu’il va devoir faire la paire avec Haryû. Il semble indigné, et le cri tout haut ! Kyô, à ses côtés manifeste son soulagement de ne pas être avec Taiki ! Taiki n’en revient pas, il s’agace, il aurait aimé tout faire pour le battre. Kyô renchérit, affirmant que ce n’est pas terrible de jouer en double avec son rival… Taiki explique que même en laissant de côté son amour pour Chinatsu, il veut le… Mais il se voit rapidement coupé par Haryû qui vient d’arriver et l’appelle. D’une voix ferme et décidée, il lui dit de venir s’entraîner. Taiki acquiesce, espérant que son rival n’est pas surpris leur conversation. Haryû explique qu’ils vont commencer par un footing et que Taiki va devoir se plier quelque temps au programme qui lui a concocté !

L’ascension de Taiki se poursuit, avec un entrainement très difficile, mené par Haryû, son rival, qui est en deuxième année. Alors qu’il semble maltraité et qu’il ne bronche pas, il arrive à faire des efforts et à s’endurcir. Haryû pense même qu’il deviendra un bon joueur… Le manga oscille ainsi, entre sport, entrainements et romance, rencontres. Le récit reste bien rythmé et découpé en plusieurs parties, avec des personnages attachants et travaillés. Les relations amoureuses, mais aussi l’amitié et au sportif sont explorées, pour une comédie romantique et sportive plutôt moderne et plaisante à découvrir. Quelques rebondissements, des révélations, vont aussi rythmer le récit, qui se veut aussi drôle, par moments. Le dessin est plaisant, avec un trait fluide et dynamique, ainsi qu’un découpage efficace.

Blue box est une comédie sentimentale, qui se poursuit avec ce deuxième tome, paru aux éditions Delcourt Tonkam. Un récit sport et romance, qui offre son lot de rebondissements, tant au niveau sportif qu’au niveau des relations de chacun et chacune.

Lien Amazon