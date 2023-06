Accrochez-vous, car le livre “Perles de gardes à vue : Alibis tordus et excuses improbables – alibis tordus et excuses improbables” de Julien Fresnault, publié aux éditions Enrick éditions, est un condensé explosif de plus de 300 extraits de procès-verbaux de garde à vue authentiques. Préparez-vous à plonger dans un univers où les alibis les plus tordus et les excuses les plus improbables vous feront rugir de rire !

Dans ce livre captivant, les auteurs nous réservent une avalanche d’histoires drôles, décalées et parfois carrément glaçantes. Vous serez témoin de passes d’armes entre des policiers taquins et des interpellés farceurs, où les réponses fournies frôlent l’absurdité pure. Les suspects rivalisent d’imagination pour offrir des excuses à la fois déroutantes et savoureuses.

Les auteurs ont soigneusement classé les alibis et les excuses selon des thèmes qui pimentent encore plus cette expérience de lecture. Vous découvrirez des catégories aussi explosives que la logique, l’amour, les animaux, les fautes de frappe, la psychiatrie, le vol, et bien d’autres encore. Attendez-vous à des déclarations rocambolesques, des justifications improbables et des prétextes qui défient toute logique. Ces pépites de l’absurdité humaine vous feront passer du fou rire à la stupéfaction en un clin d’œil.

Du rire à l’absurde dans une garde à vue : Tout est vrai pourtant !

Voici quelques extraits supplémentaires hilarants pour pimenter votre lecture :

“De passage sur la N12, remarquons un gros blaireau (l’animal et non un automobiliste) qui divague au milieu de la chaussée. Mettons pied à terre et lui faisons quitter la chaussée pour éviter tout risque d’accident.”

Question : “Pourquoi ne pas avoir donné votre véritable identité au début de la garde à vue ?” Réponse : “C’est l’avocat qui m’a dit de ne pas le dire.”

“Si j’avais fait quelque chose, j’aurais mérité une munition, mais regardez les caméras, j’ai rien fait.”

Question : “Avez-vous compris les motifs de votre garde à vue ?” Réponse : “Insulte à agent et chat-bite.”

Ces extraits sont la preuve que l’humour et l’absurdité peuvent se retrouver même dans les situations les plus sérieuses. Les réponses fournies par les suspects sont à la fois déconcertantes et hilarantes, témoignant d’une inventivité sans limite pour échapper à la réalité.

Ce livre est bien plus qu’un simple recueil de témoignages cocasses. Il nous plonge dans la nature humaine, avec des individus prêts à tout pour échapper aux conséquences de leurs actes. Les échanges entre policiers et suspects révèlent une ingéniosité déconcertante, tant du côté des interpellés que des forces de l’ordre.

“Perles de gardes à vue : Alibis tordus et excuses improbables : les pires réponses données aux policiers” est un véritable cocktail explosif d’absurdité (et pourtant tout est vrai !). Ce livre vous fera découvrir un univers où la réalité se joue des frontières de la fiction. Préparez-vous à être ébloui, étonné et surtout, à éclater de rire devant les réponses les plus folles jamais données aux policiers !

