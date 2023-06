Les enquêtes de l’inspecteur O-O – Tome 2

Qui a enlevé l’alpaga sacré ? est le deuxième tome de la nouvelle série de romans jeunesse Les enquêtes de l’inspecteur O-O, des éditions Gulf Stream. Un ouvrage de Richard Petitsinge et Eléna Dupressoir, à paraître ce mois de juin 2023, qui offre à découvrir une nouvelle enquête palpitante du fameux inspecteur.

L’inspecteur O-O est assis dans son fauteuil préféré. Il picore des morceaux de papaye, en écoutant une jolie symphonie. La musique permet au meilleur enquêteur du SEIC de faire le point sur les derniers évènements. L’orang-outan pense qu’il faut oublier l’Afrique et ce vol improbable des rayures de ce drôle de zèbre ! Mademoiselle Gribiche lui a confié une autre mission. Il doit retrouver un bébé alpaga qui a été enlevé. Une nouvelle aventure l’attend donc au Pérou… L’orang-outan ouvre sa penderie afin de préparer son sac de voyage. Il y met quelques vêtements, des produits de toilette et un sachet avec des branches de céleri.

Une nouvelle enquête attend l’inspecteur O-O, accompagné de l’adorable caméléon Alcide. Le duo s’associe de nouveau pour résoudre une affaire farfelue, qui saura plaire aux jeunes lecteurs. Le roman est bien découpé, en plusieurs chapitres, offrant une lecture rythmée et plaisante. Le récit présente de nouveaux suspects, aux comportements étranges, ce qui n’échappera pas aux deux enquêteurs. L’affaire s’avère aussi captivante, entre surprises, rebondissements et humour. Un voyage, pour découvrir d’autres horizons, et une autre affaire, pour découvrir le rapt et les demandes de rançons… Quelques illustrations, en couleur, accompagnent parfaitement le récit, permettant de s’immerger un peu plus dans cette enquête.

Qui a enlevé l’alpaga sacré ? est le deuxième tome de la série Les enquêtes de l’inspecteur O-O, des éditions Gulf Stream. Un roman jeunesse aussi plaisant que le premier tome, offrant des personnages originaux, un brin d’humour et quelques rebondissements.

