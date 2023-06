Les dents longues – Expé éditions

Les dents longues est une bande dessinée de Courty et Evemarie, parue aux éditions Expé, en mai 2023. Un album qui présente un road movie au royaume des contes, plein d’humour, un brin décalé, moderne et trépidant, avec des personnages parfois trashes, mais attachants.

Il était une fois, dans une contrée lointaine et rose, une damoiselle qu’on appelait Le Petit Chaperon Rouge, avant qu’elle ne grandisse. Maintenant, la jeune femme ne s’habille qu’en noir… Elle est assise, nonchalamment, sur un banc, avec une cloque à la bouche. Elle se demande où elle va bien pouvoir dormir ce soir, avant que deux animaux, des policiers, ne viennent l’interpeller. Elle s’agite, demande qu’on la lâche… Le singe explique qu’ils veulent l’emmener en prison. Le Petit Chaperon Rouge se calme aussitôt. Elle affiche un grand sourire, contente d’aller en prison. Devant la cellule, elle ouvre même la porte, avec son pied, demandant aux fillettes de lui faire de la place ! Mais la narration va revenir au début de cette histoire, dans une ville tout aussi lointaine et moins rose… C’est dans une maison prêtée par Mère-Grand, que l’on retrouve Chaperon Noir !

Le récit est moderne, entremêlant différents contes, pour une aventure déjantée et très drôle, plutôt réussie. Le Petit Chaperon Rouge a bien grandi, elle est une jeune femme qui squatte dans une maison de Mère-Grand, avec son seul ami Loup, et ne fout rien de sa vie. Alors, lorsqu’ils reçoivent une lettre qui annonce que la grand-mère est amoureuse et qu’elle a besoin de sa maison, tout bouscule dans la vie des deux amis. Les voilà à la rue, partis à la recherche de Mère-Grand, pour des explications… Mais dans ce road trip rien ne va se passer comme prévu ! La bande dessinée est curieuse, déjantée, amusante et avec plein de références. C’est travaillé, moderne et percutant, avec des personnages aussi détestables par moments, qu’attachants, en fin de compte. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait fin, élancé, un graphisme assez simple, mais dynamique et expressif.

Les dents longues est un album drôle et surprenant, des éditions Expé. Un road movie réussi, au royaume des contes, pour Le Petit Chaperon Rouge jeune femme et Loup devenu son seul ami. Une histoire moderne et trépidante plutôt bien menée et à voir…

Lien Amazon