Ou tu couleras comme une pierre, de Lucie Heiligenstein

Si vous aimez l’univers steampunk, alors le nouveau roman de Lucie Heiligenstein devrait vous plaire. En effet, “Ou tu couleras comme un pierre” se déroule dans un univers mélangeant la magie et l’époque victorienne. Avec des personnages attachants, venez découvrir leurs aventures mystérieuses.



Résumé

Les temps changent. La Révolution industrielle a placé le monde sous la domination des fées et de leurs alliés, les humains de la Terre-Lalie. Geisha en Héliotique, Hime rencontre Leslie Hunter, inventeur philanthrope. Désireux d’échapper au destin que leurs sociétés ont tracé pour eux, ils décident de s’unir dans un mariage d’amitié.

Pourtant, à peine Hime a-t-elle eu le temps de s’adapter à sa nouvelle vie à Londres que Leslie disparaît mystérieusement. Durant son enquête, la jeune femme devra faire face à l’implacable Debra Delasach, ancienne promise de Leslie, prête à tout pour conserver une liberté dont son statut de femme a failli la priver.

Dans cet univers où discrimination, colonialisme et capitalisme font loi, Hime, Leslie et Debra sauront-ils dépasser les préjugés de leur temps pour participer à la création d’un monde meilleur ?

À propos du livre

Paru le mois dernier chez YBY Éditions, j’avais hâte de découvrir l’univers Steampunk de Lucie Heiligenstein. Si vous êtes un·e habitué·e du genre fantasy, vous connaissez peut-être déjà cette autrice. En effet, elle a déjà publié plus d’une quinzaine de nouvelles et novellas dans différentes maisons d’éditions. “Ou tu couleras comme une pierre” est son deuxième roman.

Dans cet univers mélangeant technologies steampunk et éléments magiques, trois personnages principaux se partagent l’intrigue. Hime est Geisha dans son pays, l’Héliotique, mais ne rêve que d’un moyen d’échapper à son destin de “femme de confort”. Leslie, de son côté, est un éminent ingénieur en Terre-Lalie, empire colonisateur dont la magie des fées règne. Alors qu’il est promis à Debra, une aristocrate rencontrée à l’école, il fait la connaissance d’Hime lors d’un voyage. Une alchimie amicale se développe instantanément entre eux, et c’est naturellement qu’ils décident de se marier. Il évite le mariage forcé avec Debra, elle quitte une vie qui ne lui convient pas.

En Terre-Lalie, Hime et Leslie partagent des nuits passées dans l’immense bibliothèque de Leslie, à discuter et refaire le monde. Monde qu’elle se plaît à découvrir, malgré les préjugés des habitants de Terre-Lalie au sujet des Hélioticain·e·s et de la raison qui pourrait pousser Hime et Leslie à se marier. Seulement, les petites balades de découvertes se transforment rapidement en enquête suite à la disparition brutale de Leslie.

Mon avis

“Ou tu couleras comme une pierre” est un roman de fantasy steampunk qui résonne énormément avec notre société. Les sujets abordés vont du colonialisme au racisme, évoquent la recherche de sa place, la lutte pour correspondre à ses valeurs, etc.

L’autrice plante immédiatement son décor avec une univers où se côtoient humains, créatures magiques ou non, végétation bien particulière et technologies steampunk. Les fées sont au gouvernement de la Terre-Lalie, on invente des machines pour récolter la pluie des nuages et les concentrer où on le souhaite… Bref, le monde créé par Lucie Heiligenstein est d’une richesse incroyable ! Et pourtant, les maux sont bien semblables à ceux de notre réalité : prostitution, lutte contre la drogue, fourberies politiques, guerres de pouvoir… Au travers d’une histoire d’enquête et de révolution industrielle, l’autrice fait d’excellents parallèles avec ce que l’on vit, nous permettant de nous projeter dans notre histoire et de faire passer quelques messages utiles.

Durant tout le roman, Lucie Heiligenstein nous embarque dans un merveilleux voyage à travers le monde. En compagnie des personnages, leurs aventures, plus ou moins dynamiques et rebondissantes, distillent du suspense tout au long de l’histoire. En effet, Hime va chercher rapidement à comprendre ce qui est arrivé à Leslie. De son côté, Debra est missionnée par le gouvernement pour retrouver Leslie et évolue au fil de ses rencontres. C’est une notion que j’ai grandement appréciée, de voir chaque personnage dépasser ses propres préjugés et limites. Concernant l’intrigue, elle se met en place doucement, je n’ai pas ressenti ce côté “page-turner”, mais plutôt l’envie de découvrir tous les enjeux de l’histoire. Ceux-ci se découvrent au fur et à mesure de la lecture et des rencontres des personnages, avec au final toutes les réponses à nos questions.

En bref

“Ou tu couleras comme une pierre” est un chouette roman fantasy qui vous embarquera dans de superbes aventures. On apprécie particulièrement les sujets abordés et la normalisation des identités de genre et orientation sexuelles.