Festival de Cannes 2020 : 11 courts métrages vont concourir à la Palme d’Or

Il y a quelques jours, le Festival de Cannes dévoilait sa sélection officielle. Tout au long de l’année, 56 films sortiront donc en salles, en bénéficiant du label «Festival de Cannes ». En revanche, en ce qui concerne les courts métrages, il y aura bel et bien une compétition. Il a été décidé qu’elle se tiendra cet automne, à Cannes, dans le Palais des Festivals. La palme d’Or du court métrage sera décernée par un jury dont nous connaîtrons prochainement les membres.

Cette année, le comité de sélections du Festival de Cannes a visionné 3810 courts métrages, issus de 137 pays différents, contre 4240 l’année dernière.

Voici la liste des onze films retenus pour la Palme d’Or 2020 :

I am afraid to forget your face de Sameh Alaa (Egypte) 15’

Filles bleues, peur blanche de Marie Jacotey et Lola Halifa-Legrand (France) – animation 10’

Motorway65 de Evi Kalogiropoulou (Grèce) 14’

Son of Sodom de Theo Montoya (Colombie) 15’

Sudden light de Sophie Littman (Royaume-Uni) 14’

Camille sans contact de Paul Nouhet (France) 15’

O Cordeiro de Deus de David Pinheiro Vicente (Portugal) 15’

Shiluus de Lkhagvadulam Purev-Ochir (Mongolie) 13’

Benjamin, Benny, Ben de Paul Schkordoff (Canada) 7’

Stephanie de Leonardo Van Dijl (Belgique) 15’

David de Zachary Woods (Etats-Unis) 11’

Cette sélection 2020 est composée de 11 courts métrages, issus de 12 pays différents, pour un programme de 2h24. A noter que cinq réalisatrices font partie de cette sélection officielle 2020.

L’année dernière, la Palme d’Or du court métrage avait été attribuée à The distance between us and the sky de Vasilis Kekatos (Grèce). Le jury était présidé par Claire Denis et était composé de Stacy Martin, Panos H.Koutras, Eran Kolirin et Catalin Mitulescu.

Rendez-vous à Cannes en automne pour connaître le lauréat de la Palme d’Or de cette édition 2020.