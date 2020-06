Fête des pères : Les planches apéritives Jean Dubost

Jean Dubost, coutelier professionnel depuis 1920, offre un savoir-faire traditionnel d’exception. Une conception par étapes, pour offrir le meilleur, tout en se modernisant, pour répondre aux besoins et tendances actuels, avec, bien évidemment une fabrication faite en France, à Thiers. Ainsi, une collection de planche apéritives est à découvrir et offrir…



Pour la fête des pères, Jean Dubost offre une jolie collection à découvrir et à offrir. Suivant la tendance des apéritifs, entre amis ou en famille, le coutelier propose trois planches apéritives, avec son couteau, à la française, adapté, pour pouvoir servir ses convives et partager un moment de convivialité, tout en simplicité et gourmandises. Des planches en bois de hêtre véritable, aimantées, pour maintenir correctement le couteau, pour ces modèles déposés, 100% français.

France Net Infos a pu découvrir la planche à découper, avec bol et rigole, ainsi que son couteau de cuisine au manche rouge. La planche, en bois de hêtre, est élégante, assez grande pour découper et présenter de savoureuses bouchées, pour l’apéritif. La planche fait 39 cm par 23 cm, avec une rigole sur tout le tour et un bol, pour réceptionner le jus, en cas de besoin, afin de pouvoir travailler proprement. Le côté aimanté est efficace et facilite le rangement, avec un couteau qui ne tombe pas, à chaque fois que la planche est transportée. Le nom du coutelier professionnel apparaît en bas de la planche, offrant une belle signature. La planche, comme le couteau, sont faciles à manipuler, la prise en main est agréable et la découpe aisée, avec ce couteau de cuisine à la lame de 17 cm, parfaitement aiguisée. Le tout est robuste et élégant, noble et français, en somme un cadeau qui peut plaire à tous les pères.

D’autres planches apéritives sont également à retrouver, avec des dimensions différentes et d’autres couteaux, à steak, d’office ou à pain, toujours dans la collection des couteaux à la française. Une idée de cadeaux originaux, authentiques, 100% français, éco-responsables et tendance, qui saura plaire…

Le coutelier professionnel Jean Dubost et ses collections, pour d’autres idées cadeaux, sont à retrouver par ici.