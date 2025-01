Géants aux pieds d’argile – Ed. Sarbacane

Géants aux pieds d’argile est un récit complet, de Mark McGuire et Alain Chevarier, paru aux éditions Sarbacane, en janvier 2025. Une bande dessinée comme une quête, pour un quadragénaire, jeune père, qui doit s’occuper des enfants pendant l’absence de la maman, pour le travail.

Près d’un square, un vieil homme assis sur un banc, lit son journal. Il regarde également les piétons passer. Il baisse son journal lorsqu’il voit un couple, avec un papa porter l’enfant en écharpe. Puis, il suit du regard un homme qui promène son tout-petit en poussette. Le vieil homme s’énerve et se demande quel est le problème avec les hommes, aujourd’hui. Un grand homme arrive et entre dans le square. Il regarde un match de basket se terminer. Il est rapidement rejoint par un ami. Les deux hommes s’installent sur une table de pique-nique, pour boire un coup et discuter. Ils parlent un peu basket car le plus grand a pris sa retraite. Ce qui lui manque c’est cette équipe soudée. Mais il sait aussi que c’était une autre époque. Maintenant, c’est lui et les enfants qui vont encourager la maman…

Le récit est dense, découpé en plusieurs chapitres, pour une lecture plus fluide. La bande dessinée explore avec une sensibilité rare les thématiques de la masculinité, des traumatismes intergénérationnels et du rôle du père dans une société en mutation. À travers une narration introspective et une quête de vérité familiale, l’histoire dévoile l’impact de blessures héritées, mettant en lumière l’épigénétique et la transmission des traumatismes. Les dialogues poignants s’intègrent harmonieusement à des illustrations en noir et blanc d’une grande sobriété, renforçant la profondeur du propos. Les portraits semi-réalistes, esquissés avec finesse, apportent une intensité visuelle et émotionnelle au récit. Plus qu’un simple témoignage, le récit invite à réfléchir sur le pardon, la communication et l’importance de comprendre ses propres failles pour mieux avancer. Une bande dessinée marquante, à lire absolument pour quiconque s’intéresse aux dynamiques familiales et aux enjeux de résilience.

Géants aux pieds d’argile est un récit complet touchant et intéressant, des éditions Sarbacane. Un album dans lequel un homme, quarantenaire, se remet en question, quant à son rôle de père de famille, son couple, son travail, l’héritage violent de son père…

